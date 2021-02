In Neustadt parkt man auf dem Busbahnhof

Kyritz

In Kyritzist es jetzt fast fünf Jahre her, seitdem die Wartehäuschen auf dem vormaligen Busbahnhof demontiert wurden. Anschließend gab die Stadt das Areal zum Parken frei. Der neue Busbahnhof am Bahnhaltepunkt Kyritz-Nord hatte dies möglich gemacht.

Angst, ob das Auto dort sicher ist

Zunächst aber wurde der Platz nur zurückhaltend angenommen. Offenkundig gab es Bedenken hinsichtlich der Sicherheit auf diesem Gelände. Längst aber hat es sich als ein Innenstadt-Parkplatz etabliert. Die etwa 35 Stellflächen sind oft allesamt belegt.

Von André Reichel