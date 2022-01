Neustadt

Die Bauarbeiten an der Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt gehen auch im neuen Jahr weiter. Der Umbau des zweiten Abschnitts des Schulhauses komme bisher planmäßig voran, sagt Susanne Randt von der Bauverwaltung des Amtes Neustadt. „Wir sind jetzt drinnen bei den Abbrucharbeiten. Die Fenster nehmen wir zuletzt raus, damit es bei der Arbeit nicht so zieht.“

Neustadt liegt etwa vier Wochen hinterm Plan

Voraussichtlich nach den Winterferien des kommenden Jahres soll das komplette Gebäude so saniert sein, wie der schon im Herbst fertiggestellte erste Teil. Der dort aufgelaufene Terminverzug von etwa vier Wochen konnte bisher nicht aufgeholt werden. Parallel wird die Umgestaltung des Schulhofes fortgesetzt.

Von Alexander Beckmann