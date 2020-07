Plänitz

Mit einem ordentlichen Knall wird’s wohl nichts mehr. Der Lauf fehlt schließlich an der preußischen Kavalleriepistole mit der Jahreszahl 1775 als Inschrift. Und doch passt dieser Zufallsfund bestens zur aktuellen Situation rund um das Gutshaus in Plänitz. Schließlich steht nun der Startschuss unmittelbar bevor für die umfangreiche Sanierung dieses barocken Herrenhauses in Fachwerkbauweise.

„Die Pistole haben wir bei der Dachstuhlbegutachtung gefunden“, erklärt Bewohner Manfred Graf von Schwerin. Wobei ihr Zustand wiederum irgendwie auch für den Zustand eben jenes Daches steht.

Manfred Graf von Schwerin entdeckte im Dachgebälk diese preußische Kavalleriepistole mit der eingravierten Jahreszahl 1775. Quelle: Matthias Anke

Die Ausschreibungen werden derzeit für die Fassadenrestaurierung vorbereitet. Die notwendigen Genehmigungen erfolgten.

Gutshaus dem Verein übertragen und zudem Stiftungs-Pläne

Das Geld dafür kommt aus dem EU-Förderprogramm „Leader“. Es fließt nicht etwa schlicht in ein in Privatbesitz befindliches Objekt: „Für dieses Projekt habe ich das Haus in unsere gemeinnützige Fördergemeinschaft Recht und Eigentum eingebracht, und später wird alles mal eine Stiftung übernehmen“, erklärt Schwerin.

Mit dieser „FRE“ meint er die aufgrund dokumentarischer, forschender Arbeit „wissenschaftliche Verwandte” der Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (ARE), die ihren Sitz in Plänitz hat, seitdem von Schwerin das Objekt im Jahr 2009 erwarb.

Das Plänitzer Gut wurde 1945 zur Bodenreform als erstes in der sozialistischen Besatzungszone enteignet und beherbergt heute ein entsprechendes Dokumentationszentrum zu diesem Thema. Quelle: Matthias Anke

Von Schwerin ist Bundesvorsitzender der ARE. Es ist ein vor 25 Jahren gegründeter politischer Zusammenschluss von 18 Verbänden. Insgesamt sind dadurch rund 5000 Bodenreform-Betroffene vereint. Mitunter sind es längst die Nachfahren.

Die Bodenreform besonders in diesem Jahr wieder Thema

Die FRE wiederum widmet sich mit einem noch im Aufbau befindlichen Dokumentationszentrum im Plänitzer Gutshaus den Themen Bodenreform und Zwangskollektivierung. Schließlich war es das erste Gut, das im Zuge der Bodenreform vor nunmehr fast genau 75 Jahren als erstes in der damaligen sozialistischen Besatzungszone enteignet wurde – nachdem Wilhelm Pieck am 2. September im Kyritz jene Reform verkündet hatte.

Im aktuell laufenden Jubiläumsjahr werden von Plänitz aus derzeit entsprechende Erinnerungsveranstaltungen koordiniert.

Ziel ist es, bis Ende 2021 mit der Außensanierung fertig zu sein. Was trotzdem noch alles dazwischen kommen kann, habe sich mit der Corona-Pandemie nur zu gut gezeigt.

Deutsche Stiftung Denkmalschutz womöglich auch wieder Boot

„Und es gibt noch eine kleine Unwägbarkeit“, sagt Manfred Graf von Schwerin mit Blick auf die Finanzierung des Daches. Hierbei handele es sich von der Förderung her um einen gesonderten Bereich: „In diesem zweiten Arbeitspaket geht es um die Instandsetzung der Dachkonstruktion und die Schaffung eines Übergangsdaches zur Verwendung als regensicheres Unterdach. Hierfür wurden bereits Kostenrechnungen erstellt und ein Fördermittelantrag auch an die Deutsche Stiftung Denkmalpflege gestellt.“

Die Stiftung verfolgt das Geschehen im „ Fachwerkdorf Plänitz“ genau. Im mehreren Ausgaben ihrer Fachzeitschrift „Monumente“ ging es bereits um diesen Ort. So erhielt einst auch schon die sanierte Fachwerkkirche bundesweit Aufmerksamkeit.

Zukunft des alten Brauhauses weiter unklar

Während sich daneben noch ein zweites, jedoch längst nicht mehr erhaltenes Gutshaus in ähnlicher Bauweise befand, steht neben dem heutigen Fachwerkbau ein weiteres Kleinod: ein für Brandenburg einzigartiges ehemaliges Brauhaus. Dieses erhielt dank eines Arbeitseinsatzes der Deutschen Jugendbauhütte einst ein Notdach.

Das frühere Brauhaus gilt als landesweit einzigartiges Gebäude. Quelle: Matthias Anke

Wie es mit diesem Brauhaus weitergeht, ist unklar. „Vielleicht findet sich jemand, der ein Atelier daraus macht oder eine Herberge“, orakelt von Schwerin. Mit einer für die Allgemeinheit tauglichen Nutzung ließe sich womöglich auch dafür Fördergeld akquirieren.

Mit Asbestplatten verkleidetes Silo stört neben dem Ensemble

Ein weiteres Sorgenkind ist das zur benachbarten Agrargenossenschaft gehörende und mit Asbestplatten verkleidete Silo. Hier könnte eine Lösung darin bestehen, es als sogenannte Eingriffsausgleichsmaßnahme etwa für Windkraft oder Solarprojekte zurückbauen zu lassen, denkt von Schwerin mit Blick auf den dazu notwendigen Austausch auch zwischen der Agrargenossenschaft und dem Amt Neustadt.

„Nur zu. Wir hätten nichts dagegen“, sagt Thomas Schwabe vom Landwirtschaftsbetrieb.

Auch der Gutspark lockt weitere Touristen

Um den angrenzenden Gutspark, der ebenso zum denkmalgeschützten Gesamtensemble gehört, kümmert sich indes ein ganz anderer Förderverein. Dieser schaffte es bereits, die Anlage neu zu gestalten. Die Einweihung verschob sich zuletzt wegen der Corona-Situation.

Laut von Schwerin wollen immer mehr Touristen dieses Areal entdecken, vorwiegend Fahrradfahrer.

Wie groß der Sanierungsbedarf auch im Inneren ist, zeigt schon der Zustand dieser Decke. Quelle: Matthias Anke

Für ihn geht es als nächstes darum, die Innensanierung seines Hauses vorzubereiten. Auch das gehöre zum Gesamtkonzept, für das eben der Startschuss nun fällt.

