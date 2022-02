Zernitz

Lange wird es nicht mehr dauern. Dann bekommen die etwa 65 Kinder im Zernitzer Dorfkindergarten ihr Essen wieder direkt aus der eigenen Küche. Die hat sich in den vergangenen Monaten allerdings sehr verändert.

Seit dem vergangenen August sind Handwerker dabei, das ehemalige Bauernhaus weiter zu modernisieren. Ein Bestandteil der Arbeiten war die Kita-Küche in der ersten Etage, die nun komplett saniert und mit neuen Möbeln und Gerätschaften die Standards für einen professionellen Betrieb erfüllt. Im Grunde ist inzwischen alles fertig. „Ich warte noch auf einen Termin für die Abnahme mit dem Gesundheitsamt“, sagt Susanne Randt von der Bauverwaltung des Amtes Neustadt.

Obergeschoss der Zernitzer Kita komplett erneuert

Der Schwerpunkt der aktuellen Bauarbeiten in der Kita liegt im Obergeschoss. Dort sind nach der Entkernung nun neue Sanitäranlagen eingerichtet, alle Wände verputzt und gestrichen, die Decken zum Dachboden hin gedämmt, die historischen Türen aufgearbeitet, Leitungen neu verlegt. In den nächsten Tagen werden die Fußböden vollendet.

Der Schallschutz für die Decken und die Badausstattung fehlen allerdings noch. „Ohne die Lieferverzögerungen wären wir längst fertig“, sagt Susanne Randt. „Ich wollte eigentlich schon Weihnachten durch sein.“

Weitere Arbeiten im Dorfkindergarten

Doch die Ziellinie sei zu erkennen. „Ich hoffe, dass die Kinder in gut zwei Wochen wieder einziehen können“, sagt die Bauexpertin. Momentan ist ein großer Teil der Mädchen und Jungen im benachbarten Gemeindezentrum untergebracht.

Das wird noch eine Weile so bleiben. Direkt nach der Fertigstellung des Kita-Obergeschosses will die Gemeinde Zernitz-Lohm in einigen Räumen unten Fußböden, Decken und Wandgestaltung erneuern lassen. Das betrifft dann aber nicht mehr ganz so viele Kinder wie derzeit.

Sporthaus Zernitz braucht noch etwas länger

Praktisch in Sichtweite des Dorfkindergartens kommt ein weiteres Bauprojekt der Gemeinde voran. Im Sporthaus des Zernitzer SV läuft inzwischen der Innenausbau. Außen macht das Gebäude schon einen recht kompletten Eindruck, obwohl die Fassadenfarbe noch fehlt.

Der Innenausbau im modernisierten Zernitzer Sporthaus läuft. Äußerlich ist das Gebäude längst kaum noch wiederzuerkennen. Quelle: Alexander Beckmann

Die Zernitz-Lohmer Bürgermeisterin Sigrid Schumacher hofft, dass bis spätestens Pfingsten alles fertig wird. Dann will die Gemeinde groß feiern. Anlass bieten neben dem erneuerten Sporthaus und der modernisierten Kita diverse Vereinsjubiläen und auch das 2020 fertiggestellte Dorfzentrum.

Von Alexander Beckmann