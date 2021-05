Insektenschutz: Oberförsterei Neustadt verteidigt ihren Blühstreifen

Neustadt

Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, heißt es bekanntlich. Und das Wort „Blühstreifen“ erklärt jetzt jedem, der am Gelände der Oberförsterei in Neustadt vorbeikommt, weshalb es dort am Straßenrand so aussieht, wie es aussieht. Es steht auf einem unübersehbaren Banner und ist darüber hinaus ja auch noch mit allerhand blühenden Pflanzen versehen, garniert mit ein paar Schmetterlingen, einer Libelle, und einer Biene.

„Die kleinste Fläche schafft Lebensraum“, sagt Peter Jork. Er sitzt auf einer der Holzbänke gleich hinterm Förstereizaun, dort, wo der Forstlehrgarten beginnt. Ein Rasenmäher kommt auch hier nicht in Frage, wo einige Gräser aktuell schon kniehoch gewachsen stehen.

Gekürzt wird nur zu den Neustädter Hengstparaden

„Das sind keine Unkräuter, das sind Wildkräuter. Wir haben nur ihre positive Wirkung zu nutzen verlernt“, erklärt Jork, der bekannt ist für seinen begeisterten, mitreißenden Ton, wenn er über die Natur spricht.

Mit ausladender Geste weist Jork, der Leiter dieser Oberförsterei, auch auf das am straßenseitigen Rand des Geländes wachsende Grün. Genau deshalb aber hatte es schon oft Ärger gegeben, berichtet Jork, der seit 27 Jahren der Oberförster ist. So sei mit Amtsdirektor Bublitz einst ein Konsens gefunden worden: Einmal im Jahr, und zwar zu den Hengstparaden der Neustädter Gestüte mit ihren vielen auswärtigen Gästen, halten sie den Bewuchs kürzer als sonst.

Dass es vor dem Gelände der Oberförsterei Neustadt "wuchert", regt seit Jahren manchen Neustädter auf - es hat aber seinen Grund, und der ist jetzt auch für jeden per Schild kenntlich gemacht: Es geht ums Thema Blühstreifen und Insektenvielfalt. Hier: Funktionsförster Matthias Kirsch (r.) und Mitarbeiter Reiner Schulz. Quelle: Matthias Anke

Ein Kampfansage als Hilfe für die Insekten

Seit drei oder vier Jahren aber würden sich die Beschwerden wieder mehren, entweder direkt bei der Amtsverwaltung oder gerne auch über www.maerker.brandenburg.de, das Online-Beschwerdeportal des Landes.

Deshalb setzt Jork jetzt auf Aufklärung, warum es so aussieht wie es aussieht rund um „seine“ Anlage. Schließlich geht es um das Insektensterben beziehungsweise den Insektenschutz. Es ist eine gut gemeinte Kampfansage im Sinne der Natur. Wobei der „Kampf“ nun vor allem aus Überzeugungsarbeit besteht.

Gut für Insekten: eine Ecke im Garten nicht bearbeiten

Mit jenem Banner die Öffentlichkeit zu erreichen, ist indes eine Aktion von Matthias Kirsch, der bei Jork in der inneren Verwaltung arbeitet als sogenannter Funktionsförster. Auch er sagt, dass jeder etwas für Insekten tun kann, der in seinem Garten eine Ecke einfach mal unbearbeitet lässt.

„Wir erleben einen wahnsinnigen Rückgang in der Insektenwelt. Da hilft jeder kleine Fleck“, sagt er: „Es sieht vor der Försterei also nicht aus Lotterigkeit so aus, sondern es gehört zum Konzept.“

Spezialisierte Arten profitieren

Bemerkenswert dabei: Was dort wächst, ist von allein gekommen. Besonders nützlich für Insekten seien dabei vor allem mehrjährige Pflanzen. Wohingegen sogenannte Saatmischungen aus dem Handel oft einjährig ausgelegt seien.

„Vor allem für spezialisierte Arten ist eine Mehrjährigkeit gut. Für Schwebfliegen zum Beispiel. Sie sorgen für ganze intakte Biotope. Ihre Larven vertilgen auch noch Blattläuse“, erzählt Kirsch und läuft über einen der freigeschnittenen Wege dieses ­Geländes: „Alles zuwachsen lassen können wir hier ja auch nicht, wenn es begehbar bleiben soll. Es ist ja für die Öffentlichkeit gedacht. Also müssen wir die Natur hier ein ­bisschen zähmen.“

Kräuter für die Küche

Zu seinen Füßen blühen gerade Taubnesseln und Löwenzahn. Graukresse findet sich hier, Mauerlattich da und auch Hirtentäschel. Für blaue Nuancen sorgen Vergissmeinnicht.

Blüht aktuell in seinen herrlichen Blautönen: das Vergissmeinnicht. Quelle: Matthias Anke

Auch die jungen Triebe der Taubnesseln eignen sich für Salate. Quelle: Matthias Anke

Wer sich auskennt oder einfach mal informiert, findet dabei allerhand für Teller oder Tasse: Vogelmiere, Giersch, Brennnessel, Gundermannn und Sauerampfer. Selbst Gänseblumenblüten könnten in der Küche Verwendung finden.

Bäume einst nicht komplett gefällt

Doch damit sich die Kräuter vermehren, müssen sie ein bestimmtes Wachstum schaffen, abblühen, Samen verteilen. Dann lassen sie sich auch mal wieder einkürzen – wie eben im Herbst zu den Hengstparaden.

Der Mann fürs Feine in diesen Blühstreifen und auch auf dem Gelände ist in Neustadt der Forstwirt Reiner Schulz. „Wir haben vor einigen Jahren ja auch die Stämme der Fichten und Douglasien dort drüben stehen lassen“, erzählt er. Sie waren vom Fichtenborkenkäfer befallen. Doch anstatt sie komplett zu ­entfernen, wurden die Stämme nun zu Totholzhabitaten. Auch das ­ sorgte aufgrund der Nähe zur Straße seinerzeit für Verwunderung. Wer aber den Specht erkennt, der als Holzfigur obendrauf angebracht ist, dürfte sich den Sinn erschließen.

Blühstreifen am Ackerrand offenbar wahrnehmbarer

„Es hat alles seinen Grund, weshalb es hier so aussieht wie es aussieht“, sagt Matthias Kirsch mit Blick auf sein Blühstreifen-Plakat. Blühstreifen seien eben nicht nur die zuletzt publik gewordenen Ackerränder.

„Selbst auf einem Balkon lässt sich was machen“, sagt Peter Jork kämpferisch: „Es ist die Masse aller einzelnen Dinge, die hilft.“

Ein öffentlich zugängliches Gelände

Wann es für die Öffentlichkeit wieder eine der beliebten Veranstaltungen im Forstlehrgarten gibt, bei denen allerhand solches Wissen vermittelt wird, könne Jork angesichts der aktuellen Corona-Lage noch nicht sagen. Jork: „Fakt ist, hier werden seit 1994 die Dinge im Einklang mit der Natur getan.“ Auf dem 10000 Quadratmeter großen Landesgrundstück entwickelt sich seit 1998 der Forstlehrgarten als öffentlich zugängliches Gelände: vom 1. April bis 31. Oktober zwischen 9 und 17 Uhr.

100 Jahre Forsthaus hätten dort 2020 gefeiert werden können – wäre die Pandemie nicht dazwischen gekommen. Um so mehr aber richte sich alle Hoffnung auf 2023. Dann stehen 25 Jahre Forstlehrgarten an.

Von Matthias Anke