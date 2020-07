Schwarzwasser

Fast zwei Jahre lang fehlte an der Alten Jäglitz bei Schwarzwasser die Brücke. Am ­Ende ging am Mittwochvormittag alles ganz schnell – wenn auch für die Handvoll interessierter Laien hinterm Bauzaun durchaus spektakulär.

Lkws lieferten die vorgefertigten Brückenhälften an den Bauplatz. Quelle: Alexander Beckmann

In zwei, jeweils rund 13 Tonnen schweren Teilen hatten Lkw die Brücke angeliefert. Sie war in den vergangenen Monaten beim Stahlbauunternehmen Schmees & Kühn im Emsland entstanden. Sogar Geländer und Fahrbahnbelag waren vormontiert.

Schwarzwasser seit 2018 ohne Brücke

Ein paar Kleinteile hatten die Stahlbauer noch anzuschrauben, nachdem ein Autokran die rund zwölf Meter langen Brückenhälften abgeladen hatte. Doch nach etwa anderthalb Stunden lag das erste Teil um 10.25 Uhr an seinem Platz. Wenig später folgte das zweite. Schon um die Mittagszeit herum hatten die Brückenbauer ihre Arbeit im wesentlichen abgeschlossen.

Vor Ort montierten die Stahlbauer nur noch kleinere Teile wie die Brückenlager. Quelle: Alexander Beckmann

Der Vorgängerbau war schon im Oktober 2018 weitgehend abgetragen worden. Prüfingenieur Günther Schall aus Heide in Schleswig-Holstein ist nach wie vor überzeugt, dass das der richtige Schritt war. Seit über 20 Jahren war er für die Sicherheit unter anderem dieser Brücke zuständig. „Man konnte die alte Konstruktion so nicht lassen.“

Über den Altbau war wenig bekannt

Wann genau die Brücke entstand, weiß auch Günther Schall nicht: vielleicht in den 1970er oder 1980er Jahren. In den 1990ern hatte sie einen neuen Holzbelag erhalten, dem Zeit, Wetter und Verkehr mittlerweile allerdings erheblich zugesetzt hatten.

Am Ende der Montage ging es um Millimeter: Die Konstruktion passte exakt an den vorgesehenen Platz. Quelle: Alexander Beckmann

Davon abgesehen entpuppte sich der Bau für die Experten als Überraschungspaket. Die erste Idee, nur den Belag zu erneuern, wurde nach dem Abriss des Holzes und der Begutachtung der Stahlträger verworfen: Ihr Alter war unbekannt und sie zeigten deutliche Korrosionsspuren.

Pläne entwickelt und verworfen

Die zweite Idee, eine Betonkonstruktion einzusetzen, scheiterte an deren Gewicht, dem die Widerlager eventuell nicht gewachsen wären. Es folgten recht aufwändige Untersuchungen. „Die Widerlager habe ich seit über 20 Jahren beobachtet. Da gab es nie Schäden“, sagt der Prüfingenieur. Trotzdem entschied man sich letztlich für eine Stahlkonstruktion, die etwa so schwer ist wie die alte Brücke.

Auch die zweite Hälfte saß schließlich und wurde mit der anderen fest verschraubt. Quelle: Alexander Beckmann

„Dass wir keine originalen Bauunterlagen hatten, war der Hauptgrund dafür, dass es so lange nicht weiterging“, erklärt Günther Schall.

In drei Wochen erfolgt die Freigabe

Von der Sicherheit der neuen Konstruktion zeigt er sich überzeugt. Man erwarte eine Lebensdauer von 80 Jahren. Und: „Die Brücke trägt Fahrzeuge bis 30 Tonnen.“ Eine Tonnagebegrenzung sei damit unnötig. Das ist vor allem für die umliegende Landwirtschaft wichtig.

Befahrbar ist die 3,80 Meter breite Fahrbahn der neuen Brücke derzeit nicht. In den nächsten drei Wochen sollen unter anderem noch die Auffahrten entstehen. Quelle: Alexander Beckmann

Noch fehlen dem Neubau ein paar Elemente. „Die HTK Wusterhausen will spätestens am Montag mit den Anrampungen und den Entwässerungskaskaden anfangen“, kündigt Jens Goldberg vom Neustädter Bauamt an. „Am 21. August soll die Brücke offiziell übergeben werden.“

Von Alexander Beckmann