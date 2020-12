Dreetz

Die Schweine hatten wohl mächtig Schwein dieses Mal. Im Südwesten des Landesforsts bei Dreetz wurden bei der diesjährigen Ansitzdrückjagd kürzlich gerade mal zwei Sauen erlegt, dazu auch nur zwei Stücke Rotwild und vier Rehe.

Vor einem Jahr lagen dort zwei Rotwildkälber, zwei Mufflonlämmer, 36 Sauen, neun Rehe, drei Füchse und ein Marderhund auf der Strecke. Und es gab – was dieses Mal ausfiel – Essen, das „Schüsseltreiben“, und dazu viel gute Laune. Jagdhornklänge hallten über den mit Tannengrün umrandeten Streckenplatz mit all dem Wild. Ein Bild wie aus einer anderen Welt, als an Corona noch nicht zu denken war.

Anzeige

Sonst zahlende Jagdgäste blieben außen vor

Angesichts der neuen Situation aber war dieses Mal alles anders. Dass weniger Wild erlegt wurde, lag jedoch daran, dass nur die Hälfte der Schützen dabei war. 2019 gab es rund 70 Teilnehmer. Dieses Mal waren es nur 35. „Das hatte weniger mit Corona zu tun, sondern schon im Vorfeld organisatorische Gründe“, erklärt Förster Roland Protz und verweist auf ein aktuelles, zeitintensives Aufforstungsprojekt im Neustädter Gestütswald.

Aber auch zahlende Jagdgäste blieben in Dreetz dieses Mal außen vor. Anders war zudem, dass es eben das traditionelle sogenannte Streckelegen des Wildes nicht gab. Es traten keine Jagdhornbläser auf. Vieles, was das jagdliche Brauchtum sonst auszeichnet, entfiel.

Keine „Veranstaltung mit Unterhaltungscharakter“

Und so verzichteten ringsherum in den vergangenen Wochen schon etliche private Jagdpächter von vorn herein auf ihre diesjährigen Gesellschaftsjagden. Oder sie organisierten sie anhand des Regelwerks, das von der Obersten Jagdbehörde herausgegeben worden war.

Bei der Anmeldung unter Mundschutz standen auch Handschuhe und Desinfektionsmittel griffbereit. Quelle: Matthias Anke

Denn Gesellschaftsjagden an sich fallen nicht unter die „Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter“, sondern sie sind zur „Erfüllung des Schalenwildabschusses und zur Tierseuchenbekämpfung und -prävention“ weiterhin erlaubt – unter Berücksichtigung der Hygieneregeln. Wesentlich dabei: Mund-Nasen-Schutz schon beim Eintreffen, Abstände, keine Bewirtung, keine Bläser, Fahrten alleine im eigenen Pkw.

Unmittelbar nach dem Ansitz Jagd für fast alle beendet

Das lässt sich machen, wie das Beispiel Dreetz beweist: „Wir im Bereich der Oberförsterei Grünaue führen alle Jagden durch, in meinem Zuständigkeitsbereich sind es sechs“, erklärt Roland Protz mit Blick auf sein Revier „Schäferberg“, als eines von einem Dutzend Revieren, die Grünaue zugeordnet sind. Sie sind verteilt über die Landkreise Havelland, Potsdam-Mittelmark, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel sowie rund um Brandenburg und Potsdam.

Ein erlegtes Wildschwein wird geborgen. Quelle: Matthias Anke

Wildmarke: Erlegtes Wild wird markiert, um die Stücke ihrem Erleger samt Herkunft zuordnen zu können. Zusätzlich gibt es dafür einen Wildursprungsschein. Quelle: Matthias Anke

In diesem „Verwaltungsjagdbezirk Dreetzer Wald“ stand zur Anmeldung Desinfektion neben den Anwesenheitslisten. Alle trugen Mundschutz, hielten Abstand – und wussten schon zu diesem Zeitpunkt: Ein so gemütliches Beisammensein wie in all den Jahren zuvor fällt aus. Sie hatten ja den rot markierten Satz auf ihren Handzetteln mit den Sicherheitsanweisungen gelesen: „Für alle Schützen, die keine weiteren zugewiesenen Aufgaben haben, ist die Jagd nach dem Sammeln am Parkplatz der Schützengruppe und der Abmeldung beim Schützengruppenleiter vorbei.“

Wildschweine wegen Schweinepest im Visier

Angesichts solcher Einschränkungen die Jagd lieber abblasen? Das kam für Roland Protz nicht in Frage: „Weil wir Schwarzwild erlegen müssen wegen der vorrückenden Afrikanischen Schweinepest.“ Und ohnehin gilt beim Forst bekanntlich längst die Devise „Wald vor Wild“. Es gibt zu viele Rehe. Zudem ist die Jagd im Landesbetrieb Dienstaufgabe. Protz weiß: „Was in der Anzahl der Tiere bei Treibjagden erlegt wird, ist in so machen Revieren sonst das gesamte Jagdjahr über nicht zu schaffen.“

Ein Reh hängt an der Wildwaage. Quelle: Matthias Anke

Und wo waren nun die Wildschweine? „Wir strengen uns ja an, Schweine zu schießen, nur heute waren sie nicht da“, sagt er.

Um so erfreuterer blickt Protz auf den Vortag und das Rehwild zurück. Im Gestütswald bei Neustadt, der ebenso ein Landeswald ist, fielen bei nur 18 Schützen 14 Rehe, zwei Waschbären und ein Fuchs.

Weidmannsheil!

Lesen Sie auch:

- Potsdam-Mittelmark: Jäger sagen alle Treibjagden ab

- Jagdpächter: Kampf gegen Schweinepest ist „Kampf gegen Windmühlen“

Von Matthias Anke