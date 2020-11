Wusterhausen

Gemächlich zieht das Dosse-Wasser dahin. Kilometerweit Idylle pur. Doch im Verborgenen schlummert eine große Gefahr. Sie taucht nachts auf, ist oft schon in der Dämmerung zu beobachten und manchmal tagsüber beim Sonnenbad: Biberratten, Nutria genannt, und die kleineren Bisamratten.

Nur ein genauer Blick offenbart, wie viele ihrer Baue sich mittlerweile dort an der Dosse, aber auch entlang etlicher weiterer Wasserläufe in der Region vom kleinsten Rinnsal abseits von Rhin, Temnitz, Dosse, Jäglitz und Stepenitz bis hin zur Elbe befinden. Oft liegen die Eingänge unter Wasser. Und dahinter sehen die Dämme aus wie ein Käse.

Jagd unter Federführung des Verbandes Oberer Rhin/Temnitz

„Bei Kontrollen wurden massive Schäden an den Hochwasserschutzanlagen festgestellt“, erklärt Tobias Frese, Geschäftsführer des Gewässerunterhaltungsverbandes Oberer Rhin/Temnitz mit Sitz in Alt Ruppin. Von seinem Gebiet aus und an dem des Wasser- und Bodenverbandes Dosse-Jäglitz vorbei „geht das bis in den Rathenower Raum, südwärts nach Nauen und östlich bis ­ Oranienburg und dann hoch bis zu den Deichen rings um die Elbe bei Wittenberge“.

Unter Federführung seines Verbandes wird deshalb ab jetzt in ganz Nordwestbrandenburg eine umfangreiche Jagd auf Nutria und Bisam vorbereitet, zunächst an den sogenannten Gewässern Erster Ordnung, die in Sachen Hochwasserschutz eine besondere Rolle spielen. Einer seiner Mitarbeiter ist eigens dafür Jagdscheininhaber und sucht derzeit den Kontakt zu allen Revierjägern beziehungsweise Pächtern entlang der betroffenen Flüsse.

Hochwasserschutz gefährdet

Die Jäger – fachlich die Jagdausübungsberechtigten – erhielten und erhalten dazu Post vom Verband. „Durch die Schäden ist der Hochwasserschutz nicht mehr gegeben und/oder mehr als gefährdet“, heißt es darin.

Nutria kommen in Nordwestbrandenburg mittlerweile an fast jedem Wasserlauf vor. Sie graben Gänge in die Uferböschung. Quelle: Matthias Anke

Anders als Biber, die sich Dämme anlegen und in ihren Burgen leben, wühlen sich diese Nager schließlich tief ins Erdreich. Und ähnlich den Bibern breiten sie sich immer weiter aus. Allerdings wurden nur Nutria und Bisam zuletzt ins Jagdrecht aufgenommen und die Biber nicht. Diese gelten weiterhin als geschützt.

Konflikte mit den Jägern vor Ort in Sicht

In dem auch der MAZ vorliegenden Schreiben werden die Jäger gebeten, dem Verbandsangestellten einen Begehungsschein auszustellen, die Erlaubnis also, mit Falle oder Waffe das jeweilige Revier betreten zu dürfen. Denn die Jagd soll jeweils bis zu 500 Meter links und rechts der Flussläufe erfolgen. Und weil es Jäger gebe, die „wenig bis gar keine Kenntnis“ dieser Problematik hätten, ist ein Merkblatt des Landesumweltamtes beigefügt.

In der Folge aber kam es bereits zu Reibungspunkten. Wie die MAZ von vielen Seiten erfuhr, fühlen sich betroffene Jäger unzureichend informiert und mit der Bitte um Ausstellung von Begehungsscheinen regelrecht unter Druck gesetzt.

Viele offene Fragen zum Thema Nutria-Jagd

Nicht jeder Jäger darf für sein Revier schließlich beliebig viele solcher Scheine ausstellen. Über die Pachtverträge ist es zumeist geregelt. Und ein Interesse besteht in erster Linie nicht, dem Hochwasserschutz zu dienen, sondern Wildschaden abzuwenden, indem etwa Sauen, Rotwild und anders sogenanntes Schalenwild bejagt wird.

Die Jäger fragen sich auch, wann und wo die besagten Kontrollen erfolgten und weshalb sie nicht schon dabei einbezogen wurden. Warum sollten die meisten von ihnen „wenig bis gar keine Kenntnisse“ dahingehend haben? Und was, wenn sie sich weigern, den Begehungsschein rauszugeben?

Eingewanderte Art Biberratten, auch Nutria genannt, stammen aus Südamerika. Die indes kleineren Bisamratten stammen aus Nordamerika. Beide Arten sind in Europa eingewandert, gelten somit als sogenannte invasive Art, fachlich Neozoen. Sie sind also in der hiesigen Landschaft ursprünglich nie heimisch gewesen. Ursprung ihres Vorkommens in Europa sind Pelztierfarmen, aus denen sie entkamen oder bei Aufgabe einer Farm stets freigelassen wurden. Gezüchtet wurden sie darüber hinaus als Lebensmittel, da sie aufgrund ihres kaninchenähnlichen Fleisches als schmackhaft gelten. Ausbreiten konnten sie sich mangels Bejagung und mangels natürlicher Feinde, da die am Wasser liegenden Eingänge zu ihren Bauen für Raubwild kaum erreichbar sind. Auch wirkten wohl viele milde Winter begünstigend. Nutria sind Pflanzenfresser. Sie mögen auch Muscheln und machen nicht Halt vor seltenen Exemplaren, etwa die kleine Bachmuschel. Folge der unkontrollierten Ausbreitung sind mittlerweile erhebliche Fraßschäden an Feldfrüchten, vorrangig Weizen und Mais. Nutria und Bisam unterhöhlen zudem Gewässerufer, sorgen so für Überschwemmungen. Darüberliegende Wege werden zerstört. Deiche, die dem Hochwasserschutz dienen, weichen auf, verlieren ihre Wirkung.

Tobias Frese kann Frust nachvollziehen. „Die Erfahrung bisher zeigt, viele fühlen sich überrumpelt.“ Er hätte sich eine bessere, langfristigere Kommunikation im Vorfeld gewünscht von den Landesbehörden über die Obere und die Unteren Jagdbehörden bis hin zu den Jägern vor Ort. Doch scheinbar drängte die Zeit dafür zu sehr.

Wird aus Freiwilligkeit irgendwann ein Zwang?

„Wir melden es einfach nur weiter, wenn wir irgendwo nicht ins Gebiet dürfen.“ Auch dies gehöre zu den Erfahrungen, die hinsichtlich der Thematik noch immer gesammelt werden. Sollte die Bejagung dadurch nicht ermöglicht werden, komme als nächster Schritt vielleicht eine Verordnung in Frage. Dann würde aus der bisherigen Freiwilligkeit ein Zwang werden.

Doch zuerst setzt man auf den guten Willen. „Eine flächendeckende Bejagung ist nur in Kooperation mit den Jägern und Jägerinnen in den rund 4000 Jagdrevieren möglich“, sagt auch Landesumweltamtssprecher Thomas Frey mit Blick auf ganz Brandenburg und verweist auf die Jagdstatistik: „Vergleichbaren Handlungsbedarf gibt es in allen Landesteilen.“

Positives Beispiel aktuell in Wusterhausen

Die hauptamtlichen Bisamjäger können beratend und durch aktive Jagd tätig sein. Ihre Hauptaufgabe liege „in der Prävention von Schäden und in der Kommunikation mit den Jägern an den Deichen und Fließgewässern“, für die das Landesamt für Umwelt unterhaltungspflichtig ist. So bekommt, wer fragt, auch jede Menge Antworten.

Lothar Schnick, Pächter im Stadtforst Wusterhausen, hat sich mit dem Nutriajäger bereits abgestimmt. Er erfuhr, wann, wo und wie oft dieser sich im Revier blicken lassen möchte. Und dass in dem Fall ein Begehungsschein nichts mit den üblichen Scheinen zu tun hat, also eben nicht ins Pachtvertragliche eingreift.

Lothar Schnick (r.) erklärt, dass Nutria auch in angrenzenden Gärten fressen. Quelle: Matthias Anke

„Ich möchte aber die Statistik vorgelegt bekommen“, sagt Schnick. Und er gibt dem Berufsjäger Hinweise mit. Die Nutria, die ebenso in den Revieren Klempowsee und Bückwitzsee massenweise vorhanden sind und damit im gesamten Stadtgebiet, sind demnach auch für viele Gartenbesitzer ein Problem. Die Tiere fressen sich durch die Beete und riefen schon das Ordnungsamt auf den Plan. Also würden sie auch dort womöglich erfolgreich zu fassen sein.

Deutlich zu erkennen: Eine Stelle, an der regelmäßig Nutria von Graben zu Graben wechseln. Quelle: Matthias Anke

Ebenso allerdings eine Befürchtung unter Jägern: Dass zusätzlich zu Joggern, Hundebesitzern und anderen Spaziergängern nun noch eine weitere Person durchs Revier schleicht und jegliches weitere Wild unnötig beunruhigt.

„Für uns ist es aktuell daher nicht immer ganz leicht, an sie alle heranzutreten. Die einen kennen die Thematik und gewähren uns Zutritt, andere eben nicht“, sagt Tobias Frese.

Stress mit vermeintlichen Tierschützern

Ein weiteres Problem könnten vermeintliche Tierschützer darstellen, weshalb der Berufsjäger lieber nicht namentlich genannt werden möchte und auch seine genauen Einsatzgebiete nicht verrät aus Sorge, die Fallenjagd oder sein eigener Einsatz mittels Kleinkaliber könnten gestört werden.

Welche Auswüchse so etwas annehmen kann, erfuhren erst im zurückliegenden September die Akteure rund um die Nutria-Jagd im Stadtgebiet von Treuenbrietzen ( Potsdam-Mittelmark). Dort wurden Hetze und Gewaltaufrufe via Internet gegen sie gerichtet.

Nutria verursachen auch erhebliche Fraßschäden

Für Tobias Frese vom Gewässerverband in Alt Ruppin indes ist klar: „Es geht hier um Schäden, für deren Beseitigung die Beiträge extrem steigen würden. Das tragen wir dann am Ende irgendwo alle mit.“ Er wirbt deshalb um Verständnis für die Maßnahmen, ohne die „Kosten in Millionenhöhe“ drohen würden. „ Hochwasserschutzanlagen sind nicht umsonst da“, sagt er: „Daher muss jetzt etwas passieren.“

Frese denkt, Jagdgenossenschaften und auch Landwirte sollten angesichts erheblicher Fraßschäden ein zusätzliches Interesse an der Nutriabejagung haben.

In der Prignitz gibt es eine „Schwanzprämie“

Dass sich mehr Jäger so kooperativ zeigen wie in Wusterhausen, sei daher wünschenswert. Oder dass sie selbst sich ebenso aktiv an der Bejagung beteiligen. Bisher jedoch blieb der Erfolg dahingehend aus.

Der Wasser- und Bodenverband Prignitz rieft zuletzt im Frühjahr dieses Jahres verstärkt zur Jagd auf die auch als Sumpfbiber bekannten Tiere auf. Mit einer „Schwanzprämie“ in Höhe von fünf Euro pro Tier.

