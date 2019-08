Schönermark

Das 20-jährige Bestehen ihres Heimatvereins feierten die Schönermarker am Wochenende mit einem Dorffest. Los ging es am Freitagabend mit einem Konzert in der Kirche. Jeannine Hartmann aus Neuruppin sang dort vor gut 60 begeisterten Besuchern quer Beet allseits bekannte Schlager. Bei etlichen Liedern sangen die Konzertbesucher kräftig mit und selbstverständlich kam die Künstlerin nicht um die eine oder andere Zugabe herum. Nach dem Konzert wurden Spenden für die Sanierung des Altars gesammelt.

Noch bevor das Konzert im Gotteshaus losging, war das halbe Dorf auf den Beinen. Es galt das Festzelt aufzubauen, Tische und Stühle zu schleppen und an den richtigen Platz zu stellen – und natürlich auch viele Kuchen zu backen.

Dank an alle von der Vereinschefin

Am Sonnabend ging es mit der Jubiläumsparty erst richtig los. Punkt 13.30 Uhr war das Festzelt am Dorfteich voller Gäste. Waltraut Wilke, seit 20 Jahren Chefin des Heimatvereins, trat gemeinsam mit ihrem Mann Gerhard nach vorn. Beide begrüßten alle Anwesenden und dankten zunächst jene, die das Fest in dieser Form mit ihrer Spende erst möglich machten.

Fotoausstellung zu 20 Jahre Heimatverein im Dorfgemeinschaftshaus. Quelle: André Reichel

Die Vereinschefin berichtete aus der Geschichte des Heimatvereins, dessen Namenszusatz „Eintracht“ absolut Programm zu seinen scheint. „Nur gemeinsam konnten wir das alles schaffen“, sagte Waltraut Wilke. Streng genommen hätten die Schönermarker bereits im November vergangenen Jahres das Vereinsjubiläum feiern müssen. „Uns war es aber lieber, im Sommer zu feiern“, erklärte Waltraut Wilke das tatsächliche Feierdatum.

Kindertagsfest 1999 war erste Veranstaltung

Schon im ersten Jahr des Bestehens ihres Vereins hatten die Schönermarker eine stattliche Zahl an Veranstaltungen geplant und durchgeführt. Mit einem großen Fest zum Kindertag im Juni 1999 fing alles an. Dann folgte einen Monat später das allererste Dorffest. Ein gemeinsamer Grillabend am Schönermarker Kulturhaus, eine Radtour zum großen „Thingstein“ bei Wilhelmsgrille, ein Herbst- und Kinderfest und eine Adventsfeier rundeten das Angebot im ersten Vereinsjahr ab.

Die Jugendfeuerwehr aus Stüdenitz zeigte einen Löschangriff. Quelle: André Reichel

Anders als viele andere Dörfer der Umgebung, organisiert Schönermark nicht jedes Jahr ein sommerliches Dorffest, sondern nur zu besonderen Anlässen. „Wir haben so viele Termine, dass wir uns das nicht jedes Jahr zumuten können“, erklärt Waltraut Wilke. So fand das nächste Dorffest erst 2004 zum fünfjährigen Bestehen des Heimatvereins statt – organisiert vom Heimatverein.

„Von Anfang an ging es uns darum, das Dorf zu beleben und kulturelle Angebote zu machen und wir haben gewiss nicht zu viel versprochen“, meint Waltraut Wilke.

Viele Angebote vom Heimatverein

So wurde die Veranstaltungsliste auch jedes Jahr länger. In diesem Jahr etwa stehen fast 20 Termine auf dem Vereinskalender, von denen erst knapp die Hälfte stattfanden. „Es gibt bis Jahresende also noch genug zu erleben, hier bei uns in Schönermark“, so Waltraut Wilke. Über die Vereinsgeschichte konnten sich die Gäste im Gemeinschaftshaus ausführlich informieren.

Im Sportraum war die von Waltraut Wilke erstellte Vereinschronik zur Ansicht ausgelegt. Zudem gab es dort eine große Fotoausstellung zum Thema. Zusammengestellt hatte diese der Ehemann der Vereinschefin, Gerhard Wilke. Der einstige Bürgermeister führt seit dem Jahr 2000 die ein Dutzend dicke Aktenordner füllende Ortschronik, die ebenfalls ausgelegt bereit lag. Viele Gäste kamen und schauten sich die Ausstellung an.

Am Sonnabend wurde auch eine von Schönermarker Künstlern gestaltete Tafel mit Ortsansicht und der Aufschrift „Dorfgemeinschaftshaus“ feierlich enthüllt. „Nun weiß jeder, der vorbei kommt, was aus dem alten Konsum geworden ist“ sagte Gerhard Wilke bei der Enthüllung.

Musik von der Berliner Gruppe „Akkordia 1935“. Quelle: André Reichel

Im Festzelt gab es reichlich Musik. Es spielten die Musiker von „Akkordia 1935“ aus Berlin. „Oma Liesbeth“ unterhielt die Gäste mit viel Witz. Nachmittags zeigte die Jugendfeuerwehr aus Stüdenitz ihr Können, es gab Kuchen und die Kinder konnten basteln und malen und Stangenklettern. Ein Trödelmarkt rundete das Angebot ab.

Abends trat das Griller Männerballett auf und es wurde getanzt.

Von André Reichel