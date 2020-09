Junger Mann in Neustadt auf gestohlenem Fahrrad

Neustadt

Ein Mountainbike der Marke Cube im Wert von 1500 Euro stahlen Einbrecher zwischen Donnerstag und Samstag aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Prinz-von-Homburg-Straße in Neustadt.

Das gestohlene Fahrrad fuhr über die Westfahlenallee

Am Sonntag nahmen Polizisten vor Ort gegen 11.15 Uhr die Strafanzeige auf. Kurz darauf entdeckten sie einen 21 Jahre alten Mann mit genau diesem Fahrrad in Kyritz in der Westfahlenallee. Der Radfahrer machte laut Polizei nur unglaubwürdige Angaben über die Herkunft des Fahrrades.

Anzeige

Die Polizeibeamten verdächtigten den jungen Mann nun des Diebstahls und übergaben den Fall an die Kriminalpolizei. Das Fahrrad nahmen die Polizisten dem 21-Jährigen ab und brachten es dem rechtmäßigen Eigentümer zurück.

Von MAZ-online