Kampehl

Nach zwei Jahren Coronapause knüpfte man in Kampehl wieder an eine bei vielen beliebte Tradition an: den Kampehler Bauernmarkt. Zuletzt zog dieser 2019 viele Besucher in den Bann. Nun begannen die Veranstalter, der Fischer Dirk Mielke aus Kampehl und der Gärtner Torsten Rose aus Segeletz neu.

Auf einer Freifläche der Firma Winfried Kuhlbars hatten die Händler genügend Platz für ihre Stände. Und davor auf dem Grünstreifen an der Straße positionierten sich einige von ihnen. „Wir sind froh, dort den Markt veranstalten zu können, so stehen mehr Parkplätze für die Gäste zur Verfügung“, sagt Dirk Mielke. Bis vor einigen Jahren fand der Markt noch gegenüber auf dem Parkplatz am Ritterhof statt, und entsprechend schlecht war damals immer die Parksituation.

Doch auch in der jüngsten Ausgabe des Bauernmarktes am Sonnabend hatten die Gäste rasch sämtliche verfügbare Stellflächen zugeparkt und mancher hatte letztlich einen weiten Weg zu Fuß vom Auto bis zum Markt zurückzulegen.

Doch das bunte Angebot dort entschädigte für jede Mühe. Der Pflanzenverkauf stand wie so oft in der Vergangenheit im Mittelpunkt des Bauernmarkts und war für den Mitorganisator Torsten Rose von ganz besonderer Bedeutung. In seinem Heimatort Segeletz finden derzeit Straßenbauarbeiten statt, und entsprechend wenig Umsatz macht er dort in seiner Gärtnerei. „90 Prozent unserer Kundschaft ist dadurch weggebrochen“, sagt Torsten Rose.

Pflänzchen und Blumen für Balkon und Garten hatte auch der Kyritzer Gärtner Axel Löffler im Angebot. Die Frauen des Seegeletzer Heimatvereins hatten 20 Kuchen gebacken, die jedoch schon zur Mittagszeit alle verkauft waren. Das Imbissangebot war aber noch deutlich größer. Beim Fischer Mielke gab es beispielsweise Fischbrötchen und am Stand der Fleischerei in Heilbrunn Bratwurst. Gulasch und Erbseneintopf hatte Gulaschkanonen-Walter aus Gantikow im Angebot.

Der 84 Jahre alte Wilhelm Hoffmann vom Kolonistenhof Großderschau zeigte, wie einst Besen gebunden wurden, und bei Wilfried Bels aus Perleberg konnte man seine Messer und Scheren schärfen lassen. Allerlei Kunsthandwerkliches und Trödel vervollständigten das Angebot. Für September ist der nächste Bauernmarkt in Kampehl geplant.

Von André Reichel