Stüdenitz/Stolpe

Raben kreisen. Sie stürzen sich auf einen Fisch, der trocknend im sandigen Flussbett der Neuen Jäglitz liegt. Daneben dümpeln in einer Pfütze rund drei Dutzend weitere dieser toten Mini-Hechte. In der Dunkelheit holen sie sich Waschbären oder andere Tiere.

Die extreme Trockenheit in diesem Jahr hat dazu geführt, dass der Fluss unterhalb des Stüdenitzer Wehres bei Kyritz auf einer Länge von mehreren Kilometern in Richtung Havel schon seit Tagen kein Wasser mehr führt.

Überall in der Region sah es 2018 kaum anders aus und auch im diesem Sommer längst. Und doch waren bis vor einer Weile eher nur kleinere Gräben betroffen statt solche größeren Wasserläufe.

In eine einzige tiefere Stelle von mehreren Hundert Metern retteten sich zuletzt drei Dutzend kleine Hechte. Auch dort ist heute kein Tropfen mehr vorhanden. Quelle: Matthias Anke

Wasser aus der Dosse kann nicht zugeführt werden

Von der Dosse Wasser in die Jäglitz zu leiten, wie es in diesem seit den 1970er Jahren entstandenen Meliorationssystem möglich wäre, kommt laut dem regionalen Wasser- und Bodenverband nicht in Frage. Denn auch in der Dosse fließe mangels Niederschlägen nicht mehr genügend Wasser. Was noch gestaut werden konnte, werde gehalten, da sonst auch alle weiter nördlich gelegenen Gräben leerlaufen würden.

Und wie sieht es im Obersee aus, dem künstlich angelegten Dosse-Wasserspeicher? Seitens des Verbandes wird sich mit Aussagen zurückgehalten, wie viel Wasser man theoretisch noch abgeben könnte, oder ob er nicht doch schon längst weit unter sein zuletzt genehmigtes Minimum abgelaufen – und selbst ausgedunstet – ist. Verwiesen wird darauf, nur im Auftrag des Landesumweltamtes zu handeln.

Der Dosse-Speicher wird in den nächsten Jahren mehrfach geleert

Schon voriges Jahr war der Wasserstand im See niedriger als üblich, wobei die Trockenheit einer Baumaßnahme eigentlich in die Hände gespielt hätte: der ab September 2018 geplanten Erneuerung der Dammfußdrainage. Doch daraus wurde nichts, weil nur ein Angebot einging – doppelt so teuer als die Kostenschätzung. Im zweiten Quartal dieses Jahres nun sollte „neuer Anlauf“ genommen werden, hoffend, „dass die Ausschreibung zur Vergabe der Bauleistung führt“.

Es hieß seinerzeit, dass sich dieses etwa 1,25 Millionen Euro teure Projekt über drei Jahre hinziehen werde. Jeweils vom Ende des Sommers bis zum Jahresende wird gebaut. Denn das Wasser aus dem See muss dazu erheblich abgelassen werden: „Wie wichtig die Befüllung des Speichers im Frühjahr ist, haben wir im vergangenen Jahr eindringlich erfahren. Die Bauarbeiten werden deshalb so eingetaktet, dass in den Sommermonaten die Abgabe von Wasser zur Stützung des Landschaftswasserhaushaltes, der Einhaltung der Mindestwasserdurchflüsse und die Unterstützung der Landwirtschaft weiter möglich bleibt“, hieß es damals.

Doch nun ist der nächste September angebrochen. Bauleute sind weit und breit nicht in Sicht.

Anwohner wollen Antworten

„Wir haben jede Menge Fragen und wollen Antworten“, sagt Mathias Strauß, Ortsvorsteher im nördlich des Sees gelegenen Bork.

Auch mit Blick auf den immer häufigeren Blaualgenbefall in dem Bereich namens Borker See mit seiner eigentlich beliebten Badestelle bemühte sich Strauß um Auskünfte bei diversen Behörden.

Nun haben Vertreter von Landesumweltamt und wohl auch der Unteren Wasserbehörde daraufhin zugesagt, den Projektstand bei der nächsten Ortsbeiratssitzung in Bork zu erläutern. Sie beginnt kommenden Montag, 9. September, um 17.30 Uhr im Gemeindehaus am Sportplatz.

Kreisanglerchef kritisiert mangelnden Informationsfluss

Auch Falko Marhold will kommen, der Präsident des Kyritzer Kreisanglerverbands. „Ich hörte davon. Eingeladen oder irgendwie offiziell informiert wurden wir zu diesem Thema bislang auch noch nicht“, sagt Marhold kritisch – obgleich doch der Landesanglerverband der Hauptpächter des Gewässers ist.

Dessen Wasserspiegel soll nachbisherigen Angaben des Landesumweltamtes gegenüber der MAZ nach der ersten dann in der zweiten „Jahresbauscheibe“ um weitere 50 Zentimeter fallen. Was auch das für die Wasserqualität, die Flora und Tiere bedeutet, fragen sich nicht allein die Borker.

Auch Heinrichsfelder Teiche trocknen aus

Der Wasserwelt im Areal flussabwärts hilft unterdessen wohl ohnehin nichts mehr. Hinzu kommen die Gewässer ohne Zufluss. „Die Heinrichsfelder Teiche etwa, alte Lehmkuhlen, sind stark ausgetrocknet“, sagt Falko Marhold. „Was sollen wir denn machen? Fische rausnehmen und umsetzten ist ja nicht erlaubt.“

Es ist ein Dilemma, vor dem beispielsweise auch die Blesendorfer bei Wittstock dieser Tage stehen. Eine endgültige Lösung ist dort nicht in Sicht.

Von Matthias Anke