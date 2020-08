Plänitz

Richtfest wurde schon gefeiert. Die Dachsteine liegen jetzt auch an ihren Plätzen. Dort am Plänitzer Gutspark ist das Gebäude also fast fertig, von dem es vor fünf Jahren schon hieß, es solle neben Wohnräumen für eine Familie eine Unterkunft für den Parkgärtner, eine Werkstatt, Pausenräume und Sanitäranlagen für Besucher enthalten.

Damals stimmten die Neustädter Stadtverordneten einer Änderung des Flächennutzungsplanes zu und ließen den B-Plan für einen Teil des Gutsparks aufstellen. Doch lagen dieser Vorgehensweise womöglich falsche Annahmen oder andere Fehler zugrunde? Das soll jetzt mittels eines sogenannten Normenkontrollverfahrens vom Landesverwaltungsgericht geklärt werden. Initiiert wurde es vor schon längerer Zeit vom Verein „Fördergemeinschaft Recht und Eigentum“ (FRE), der im benachbarten Plänitzer Gutshaus seine Geschäftsstelle hat.

Angeblich keinerlei historischen Vorgänger für den aktuellen Bau

Öffentlich wird das Thema erst jetzt: Im Plänitz-Leddiner Ortsbeirat wollte die FRE-Schatzmeisterin Christine Herr über die Situation informieren. Weil sie keine Einwohnerin ist und zuvor kein Rederecht über die Tagesordnung festgelegt worden war, sollte es bei Bruchstücken bleiben.

Durchklingen konnte, dass die Kläger behaupten, dass es nie zur Aufhebung dieses Außenbereiches hätte kommen dürfen. Obendrein befinde sich der Bauplatz im Denkmalbereich, da Park und Gutshaus als ein einheitliches, geschütztes Ensemble gelten. Auch habe es nie eine historische Vorlage für ein solches Bauwerk an dieser Stelle gegeben.

Eilantrag für einen Baustopp scheiterte

Seitens der Neustädter Amtsverwaltung war die Information in den Ortsbeirat gegeben worden, dass das Thema keines für dieses Gremium sei. Es handele sich einerseits um Privatgrundstücke, andererseits war gerade erst auch in zweiter Instanz eine Klage gegen den Bau an sich vom Gericht abgelehnt worden.

Das Plänitzer Gutshaus aus Fachwerk, ein Agrargebäude aus DDR-Zeiten, das jetzt mit einem Solardach versehen ist, und der Neubau am Rande der Gartenanlage. Quelle: Matthias Anke

„Dabei ging es darum, per Eilantrag den Bau zu stoppen, bis alles wirklich geklärt ist“, erklärte Manfred Graf von Schwerin, Bewohner des benachbarten Gutshauses und selbst Ortsbeiratsmitglied. Das Normenkontrollverfahren laufe weiter.

Rückbau bei Verfahrenserfolg nicht ausgeschlossen

„Mit dem Baubeginn zu warten, hätte möglichen Ärger erspart“, sagte Christine Herr: „Denn das kann am Ende alles auch die bittere Folge eines Rückbaus haben.“ Solche Fälle seien nicht selten. „Was in drei Tagen zusammengeschraubt wurde, lässt sich auch in drei Tagen wieder abbauen“, spritzte von Schwerin zu mit Blick auf das wohl in vorgefertigten Teilen angelieferte Gebäude.

Christine Herr: „Es geht hier zudem um keine reine Privatsache, sondern um die Einheitlichkeit eines Denkmals.“ Davon müsse die Öffentlichkeit Kenntnis nehmen, weil nicht zuletzt der Park, der zum Ensemble gehört, mit viel Fördergeld wiederhergestellt beziehungsweise neu gestaltet wurde. Von Schwerin sprach gar vom „Juwel“ des Ortes, das in Gefahr sei.

Bauherr in Plänitz bleibt gelassen

Bei den Bauherren handelt es sich um die Hamburger Erika und Eberhard Güssow. Er (Jahrgang 1934) ist Neffe der letzten Gutsbesitzer. Um den verwilderten Park zu reaktivieren, wurde ein Förderverein gegründet, der die Anlage von den Güssows pachtete.

Eberhard Güssow sagt, der rote Punkt an der Baustelle „Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage“ verweise auf die gültige Baugenehmigung. Und aufgrund ausführlicher behördlicher und nun auch gerichtlicher Begründungen gegen den Versuch, seinen Bau zu verhindern, lasse er sich auch von einer Normenkontrollklage nicht beirren. „Offiziell wusste ich davon bisher nicht mal etwas.“ Die Klage richtet sich schließlich nicht direkt gegen ihn, sondern gegen die Kommune.

Eröffnung der Anlage mit einem Parkfest am 1. August 2021

„Aus unserer Sicht wurde das Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt, alle Fristen wurden eingehalten“, sagt Neustadts Amtsdirektor Dieter Fuchs – ohne näher ins Detail gehen zu wollen aufgrund des laufenden Verfahrens.

Indes gilt der Park, ein „Kulturdenkmal von historisch-gartenkünstlerischer Bedeutung“, als fast wiederhergestellt. Ohne „Corona“ wäre das jetzt gefeiert worden. Der Fördervereinsvorsitzende und Güssow-Schwiegersohn Peter Frehn zum neuen Parkfest-Termin: „Wir freuen uns auf den 1. August 2021.“

Von Matthias Anke