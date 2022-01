Kneipe, Getreidelager, Schulsport: Lohm hat eine Turnhalle mit einer besonderen Geschichte

Lohm

Es ist die wohl unscheinbarste Einrichtung weit und breit: Links eine historische Dorffeuerwache, rechts ein Fachwerkhaus, das mal eine Gastwirtschaft war, die Kneipe von Erwin Köhn. Nun ist es ein Wohnhaus. Und mittendrin steht ein Gebäude, das eben nicht von außen, sondern nur von innen als kleine Turnhalle erkennbar ist.

Der Raum gehörte einst als Saal zur Gaststätte. Mitte der 1950er Jahre übernahm die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft das Objekt. Der Raum diente zeitweilig als Getreidelager. Von den 1970er Jahren an bis zum Jahr 2002 diente er als Turnhalle für die Dorfschüler.

Tischtennissektion des SV Zernitz trainiert in Lohm

„Ich sage immer, erst haben sie dort gefeiert, später mussten sie Sport machen“, sagt Sigrid Schumacher und lacht.

Die Bürgermeisterin von Zernitz-Lohm wohnt nicht weit entfernt und freut sich an jenem Tag ganz besonders darüber, dass diese Halle auch weiterhin eine Zukunft hat. Denn sie ist innen jetzt rundherum renoviert und wird rege genutzt.

Die einstige Gastwirtschaft Köhn in Lohm, zu der linksseitig der Saal gehörte. Quelle: privat

Die Tischtennissektion des SV Zernitz trainiert dort nahezu von Beginn dieses kleinen Saals als Turnhalle. Jeden Dienstag ab 19 Uhr geht es los.

„Der Raum ist so schön geworden. Es sieht jetzt viel freundlicher aus als zuvor“, schwärmt die Bürgermeisterin, als anlässlich der Übergabe an den Sportverein Neustadts Amtsdirektor Andreas Schumacher neben ihr steht. Auch ihn verbindet allerhand mit dem Gebäude. Schließlich war sein Großvater einst der Schulleiter in Lohm.

Das Feuerwehrhaus steht links neben der Turnhalle in Lohm. Quelle: privat

Und auch für Andreas Schumacher standen dort als Lohmer Dorfschüler Liegestütze, Kniebeuge und Co. auf dem Programm. „Hier habe ich mich damals auf die Spartakiade vorbereitet“, erinnert er sich.

Neben den Leuten vom Malerbetrieb Tschöpel war auch Kathrin Grützmacher vom Bereich Gebäudemanagement der Amtsverwaltung dabei.

Treffpunkt der „Lohmer Männerrunde“

Die alten Sprossenwände wurden entfernt. Der hintere Teil, in dem sich einst eine Bühne befand, ist mittels Glas nun als gesonderter Raum abgetrennt für die sogenannte Lohmer Männerrunde.

Die Gruppe trifft sich im Ort regelmäßig und hat schon so einige Projekte gestemmt. Wenn als nächstes an der Gebäudefassade gearbeitet wird oder die Fensterbänke an der Reihe sind, wollen die Männer wieder mithelfen.

Innen wurde ansonsten bereits alles neu aufbereitet: die Holzdecke, die Wände, der Fußboden. Fast 10 000 Euro gab die Gemeinde dazu.

Seniorensport womöglich bald auch in Lohm

Um die Halle nun noch besser auszulasten, kann sich Sigrid Schumacher ein Angebot für Seniorensport vorstellen, wie es ihn in Zernitz bereits gibt. Es brauche dafür allein eine Gruppe, die mitmachen möchte. „Einfach bei mir melden unter 033973/5 05 13“, sagt Sigrid Schumacher.

„Ich bin allen, die hier mitgeholfen haben, echt dankbar“, sagt die Bürgermeisterin: „Es war am Ende ja wirklich zu sehen, dass seit 1974 nichts mehr gemacht wurde.“

Von Matthias Anke