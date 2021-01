Koppenbrück

Der Nabel der Welt ist Koppenbrück wahrlich nicht. Der winzige Ortsteil von Zernitz-Lohm (Amt Neustadt) liegt fernab der regionalen Hauptstraßen und besteht aus vielleicht einem knappen Dutzend verstreuter Gehöfte.

Trotzdem ist Koppenbrück gewissen Kreisen seit vielen Jahren ein fester Begriff: Hunde- und Katzenbesitzern zwischen Kyritz und Rhinow, Havelberg und Neuruppin. Sogar mancher Berliner findet hin. Seit 18 Jahren betreibt Bärbel Schug am Rande des Örtchens ihre Haustierpension, den „Tierbetreuungs­service Lord“.

Anzeige

Koppenbrück ist Tierhaltern ein Begriff

Dass es hier draußen so leer ist, hielt Tierfreunde bisher nie vom Besuch ab. Bei Bärbel Schug haben vor allem Hunde Platz. Sie können in kleinen Gruppen über den Hof tollen. Täglich gibt es weite Spaziergänge. Und kaum ein Nachbar stört sich an gelegentlichem Gebell.

Seit 18 Jahren betreibt Bärbel Schug ihren „Tierbetreuungsservice Lord“ in Koppenbrück. Quelle: Alexander Beckmann

Ein bisschen lebhafter könnte es aber gerade jetzt durchaus zugehen, findet Bärbel Schug. Nur drei Gasthunde hat sie derzeit in ihrer Obhut. Normal wäre um die Jahreszeit mindestens das Doppelte, schätzt die 56-Jährige ein. Immer wieder komme es ja vor, dass sich Menschen vorübergehend nicht selbst um ihr Haustier kümmern können – beispielsweise aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen.

Tierpension lebt von der Reiselust

Und natürlich, weil sie auf Reisen gehen und das Tier nicht mitnehmen können. „Ich hänge zu 80 Prozent an der Reisebranche“, sagt Bärbel Schug. Doch gerade dem Tourismus hat Corona bekanntlich seit dem vergangenen Frühjahr einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.

„Im ersten Lockdown war wirklich Pause“, berichtet die Tierbetreuerin. Die Menschen blieben zu Hause und die Tiere auch. „Zwei Monate lang hatte ich praktisch gar keinen Umsatz. Als Selbstständiger von Reserven zu leben, das geht nicht so einfach.“

Normalerweise alle Hände voll zu tun

Bärbel Schug führt ein klassisches Eine-Frau-Unternehmen. Sie beschäftigt ihre tierischen Gäste, füttert sie, hält die Unterkünfte sauber und sichert bei Bedarf die tierärztliche Versorgung. „Im Sommer fange ich morgens um sieben an und höre abends um elf auf. Wenn man den Job gut machen will, dann geht das nicht nebenbei.“

Die Katzenzimmer stehen leer. Selbst für Januar ist das nicht normal. Quelle: Alexander Beckmann

Dafür begleichen die Einnahmen normalerweise einen beträchtlichen Teil der Lebenshaltungskosten des Schug’schen Drei-Personen-Haushalts. Dass so etwas einfach wegbricht, war in den staatlichen Corona-Hilfspaketen kaum vorgesehen.

Der Sommer glich den Corona-Shutdown nicht aus

Immerhin: Im weiteren Jahresverlauf kam das Geschäft besser in Schwung. „Es fing mit den Sommerferien wieder richtig an. Da war es fast so wie immer.“ Bis in die Herbstferien sei es leidlich gelaufen.

Schon der Briefkasten am Haus stellt klar, wer hier das Sagen hat. Quelle: Alexander Beckmann

Allerdings habe es doch einiges Hin und Her gegeben. Immer wieder mussten Kunden kurzfristig absagen, weil ihre Urlaubspläne scheiterten. Das bedeutete für die Gruppenhaltung der Hunde zusätzlichen Planungsaufwand. Schließlich müssen die Tiere zusammenpassen. Einen frei gewordenen Platz schnell mit einem anderen Gast zu besetzen, ist nicht immer möglich.

Platz für 15 Hunde – mehr nicht

Für Bärbel Schug steht fest: Die Verluste des Frühjahrs konnte sie nicht ausgleichen. Denn selbst, wenn sich die Nachfrage voll in den Sommer verlagert hätte: Mehr als etwa 15 Hunde und eine knappe Handvoll Katzen kann die kleine Tierpension nun mal nicht aufnehmen.

Und momentan sind die Aussichten weiterhin unsicher. „Es sind schon Anmeldungen für Ostern und den Sommer da, aber was davon Bestand hat, das kann ich wirklich nicht absehen.“ Wenn die Situation rund um Corona so bleibt wie jetzt, steht es um die Urlaubssaison wohl eher schlecht – und damit auch um die Nachfrage nach Pensionsplätzen.

Der Ausfall des vergangenen Jahres steckt der Koppenbrückerin noch immer in den Knochen. „Wenn es so weiterginge, müsste ich mir einen anderen Lebenserwerb suchen.“

Unsicherheit, die zu schaffen macht

Dabei waren Tiere schon in der Kindheit eine große Leidenschaft der gebürtigen Erfurterin. Als Veterinäringenieurin verschlug es sie direkt nach dem Studium 1987 ans Staatliche Institut für Epizootiologie und Tierseuchenbekämpfung (SIFET) in Wusterhausen, das spätere Friedrich-Loeffler-Institut.

Der Familienkater Sancho ist der Chef im Haushalt und nimmt jeden Besucher genau unter die Lupe. Quelle: Alexander Beckmann

Die Schwangerschaft beendete diese Karriere. „Da habe ich was anderes gesucht“, erzählt Bärbel Schug. Bekannte hätte sie immer mal wieder gebeten, sich während der Abwesenheit um ihre Tiere zu kümmern. Immerhin habe der kleine Hof in Koppenbrück dafür gut Voraussetzungen geboten. So sei irgendwann die Geschäftsidee mit der Tierpension entstanden.

Auch 18 Jahren später liebt Bärbel Schug ihre Arbeit im Tierbetreuungsdienst. Doch die aktuelle Unsicherheit macht ihr zu schaffen. „Mein Wunsch wäre, dass alles wieder auf eine normale Basis kommt“, sagt sie.

Von Alexander Beckmann