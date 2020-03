Dieser Ort stand mal für mehr Unabhängigkeit vom Ausland – gemeint war Bayern

Koppenbrück

Nicht Fisch und nicht Fleisch. Das ist Koppenbrück: Eine Häuseransammlung, die kein wirkliches Straßendorf ist, aber auch nicht einfach nur irgendein Nest oder eine schlichte Siedlung. Wie auch, wo es doch einst zwei Schulen gab und zwei Gasthäuser samt Post, und wo schon der Anfang dieses Ortes von einer gewissen Bedeutsamkeit getragen wurde?

300 Jahre alt ist Koppenbrück nun. Der Ort, der im Neustädter Amtsgebiet zur Gemeinde Zernitz-Lohm gehört, soll das bald auch gehörig feiern. Darauf verständigten sich jüngst schon die Zernitz-Lohmer Gemeindevertreter. Wann genau, bleibt angesichts der aktuellen, weltweiten Corona-Krise allerdings abzuwarten. „Ich habe mit einigen Einwohnern gesprochen, dass wir anlässlich 300 Jahre Koppenbrück ruhig etwas machen könnten“, erzählt die Zernitz-Lohmer Bürgermeisterin Sigrid Schumacher.

Koppenbrücker Dorflehrer verfasste mehr als nur eine gewöhnliche Chronik

Dass sie regelrecht darauf brennt, dieses Koppenbrücker Jubiläum zu würdigen, liegt wohl auch an der Ortschronik. Zu spannend sei diese, um nicht an so einige Episoden daraus heute noch zu erinnern.

Eine Ablichtung von dem, was 1970 der damals berentete Dorflehrer Georg Wunschel anlässlich des seinerzeit 250-jährigen Bestehens verfasste, hütet Sigrid Schumacher nicht einfach nur so: Sie könnte die 91 Schreibmaschinenseiten glatt auswendig aufsagen, derart intensiv studierte sie alles.

Als die Region urbar gemacht wurde

„Teilweise lacht man sich schlapp“, so die Bürgermeisterin mit Blick auf kuriose Details. Es sind nicht nur alle Hofstellen mit ihrer Geschichte erläutert, wie es in solchen Chroniken die Regel ist, sondern trotz immer überschaubaren Anzahl Koppenbrücker auch viele Wahlergebnisse der Geschichte erfasst, dazu Sachwerte aus allen Haushalten wie Maschinen oder Fahrzeuge und der Viehbestand sowie jeder einzelne Brand beispielsweise. Von einem eigenen „Feuerlöschwesen“ ist die Rede.

Aus heutiger Sicht spannend ist laut Sigrid Schumacher schon der Anfang. Denn er legt Zeugnis darüber ab, wie die Region urbar gemacht wurde als ein Ausläufer der Luchregion: 1718 hatte Friedrich Wilhelm I. mit dem Ansiedeln von Menschen im Havel-Rhin-Luch begonnen. An der Stelle des heutigen Koppenbrücks befand sich einst eine Überquerung der Jäglitz. Es war der Salzweg von Havelberg nach Wusterhausen. Wo sich laut Kirchenbüchern bereits Häuser befunden dürften, wurde 1720 dann Koppenbrück als ein Neustädter Amtsvorwerk gegründet zusammen mit Rübehorst und Garz.

Hopfen zu schlecht für die Brauereien in Kyritz und Neustadt

Die ersten Einwohner waren laut Lehrer Wunschels Chronik „drei Meliorationsarbeiter und ein Landmesser“. Die Trockenlegung der Feldmark ging langsam vonstatten. Es mussten mehr Menschen her. Ende des 18. Jahrhunderts waren es dann fast 100 Koppenbrücker in einem Dutzend Häuser.

Neben einem mittlerweile „Altkoppenbrück“ entstand ein „Neukoppenbrück“. Dort wurden „acht Hopfengärtner angesetzt“. Georg Wunschel: „Wie der Name schon sagt, erhielten die Ansiedler, die teils aus der Pfalz, aber auch aus Sachsen und Mecklenburg kamen, die Auflage, den Hopfenanbau intensiv zu betreiben“. Grund laut dem Wortlaut alter Quellen: „Der Staat wollte sich von der Hopfeneinfuhr aus dem Ausland (Bayern) unabhängig machen.“ Allerdings: „Leider misslang der Plan, der Hopfen gedieh nicht. Die Brauereien in Neustadt und Kyritz konnten ihn nicht gebrauchen.“

Im Weltkrieg an Seidenraupenzucht für Fallschirme beteiligt

Dem Bau der noch erhaltenen Pflasterstraße ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Beitragszahlungen und Querelen zwischen den Kreisen Prignitz und Ruppin erinnern an so manche heutige Situation, sagt Bürgermeisterin Sigrid Schumacher.

Interessant auch die Kriegsjahre 1943/44: Infolge der Einquartierung von Berlinern gab es plötzlich 37 ortsfremde Kinder an der Schule. Zudem beteiligte diese sich mit einem Schulprojekt an der Seidenraupenzucht in der Region. Am Ende konnten von Kreis Ruppin an die Rüstungsindustrie etwa 40 000 Kokons abgeliefert werden – das Material für zweieinhalb Fallschirme.

Doch weder von diesen Seidenraupen und den zugehörigen Maulbeerbäumen noch vom Hopfenanbau ist in Koppenbrück heute noch etwas zu erahnen. Erinnert werden soll demnächst aber daran.

