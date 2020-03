An den Gemeindezentren in Dreetz und Zernitz haben jetzt öffentliche WLAN-Hotspots den Betrieb aufgenommen. Weitere Standort im Amt Neustadt sollen folgen.

