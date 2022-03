Neustadt

Eine grüne Fahne mit Friedenstauben und Peace-Symbol bezieht seit Montag vor dem Gebäude der Neustädter Amtsverwaltung Stellung zum Ukraine-Krieg. Für Donnerstag, den 3. März, ruft das Amt Neustadt zudem gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde zu einer Friedenskundgebung und einem Friedensgebet ab 17 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz auf. „Das Amt hat uns eingeladen und selbstverständlich wollen wir gemeinsam ein Zeichen setzen“, sagt Dorit Geu vom Gemeindebüro.

Bereits am vergangenen Freitag hatte Amtsdirektor Andreas Schumacher seine Haltung klar gemacht. „Ich verurteile den russischen Angriff auf das Schärfste. Krieg ist in jeder Form inakzeptabel“, erklärte er öffentlich und kündigte zugleich Hilfe für Kriegsflüchtlinge an. „Das Amt Neustadt wird sich hierbei nicht verstecken, sondern aktiv Unterstützung anbieten.“

Krisenstab und Transportvorbereitungen im Amt Neustadt

Schumacher und seine Mitarbeiter belassen es nicht bei Appellen. „Wir sind schon am Donnerstag aktiv geworden und haben einen Krisenstab gebildet“, berichtet Bianca Weiß vom Büro des Amtsdirektors. Dort bereite man konkrete Aktionen vor. „Wir wollen uns eventuell mit Fahrzeugen der Feuerwehr auf den Weg an die ukrainische Grenze machen, um Flüchtlinge abzuholen.“ 15 Plätze könnte man so bereitstellen. Allerdings bedürfe es dazu noch weiterer Absprachen.

Im Fall der Fälle sollen die von Verwaltungsmitarbeitern und Feuerwehrleuten gesteuerten Autos nicht leer in Richtung Ukraine fahren. „Wir würden auch Hilfsgüter mitnehmen, um Menschen zu versorgen, die an der Grenze ausharren“, sagt Bianca Weiß. Amtsdirektor Andreas Schumacher stehe bereit, sich selbst mit ans Steuer zu setzen, um die rund 2000 Kilometer Hin- und Rückfahrt zu absolvieren.

Amtsverwaltung will Wohnraum bereitstellen

Zugleich bemühen sich Verwaltungsmitarbeiter derzeit darum, zwei leerstehende Wohnungen in Neustadt für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen herzurichten und auszustatten. Unterstützung ist dabei willkommen. Mit entsprechenden Angeboten und Anfragen kann sich jeder direkt per E-Mail an die Amtsverwaltung unter amt@neustadt-dosse.de wenden.

Wie groß die Hilfsbereitschaft in Neustadt ganz allgemein ist, zeigte sich beispielhaft bei der Stadtverordnetensitzung am Montag: Lokalpolitiker und Gäste spendeten spontan gut 330 Euro. Auch die Mitglieder der Kirchengemeinde beteiligten sich bereits an einer Sammlung.

Neustädter erklären ihre Unterstützung

Große Anteilnahme erfuhr Jenny Grundmann. Sie hatte am Wochenende in der Neustädter Facebook-Gruppe um Hilfe ersucht, um Familienmitglieder von der ukrainischen Grenze abholen zu können. Viele Neustädter leisteten nicht nur Zuspruch für das Vorhaben, sondern halfen auch mit Tipps bei der Suche nach einem geeigneten Transporter. Mehrere boten finanzielle Unterstützung an – darunter auch die Stadtverordnetenfraktion „Gemeinsam für Neustadt“ von Bürgermeister André Stimm. Zumindest die Transportfrage konnte geklärt werden.

Die Neustädter Prinz-von-Homburg-Schule demonstrierte ihre Verbundenheit mit der Ukraine am Rosenmontag: Die Schüler präsentierten eine Unzahl selbstgebastelter Friedenstauben.

Von Alexander Beckmann