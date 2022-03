Neustadt

So langsam kommen die sechs Frauen und sieben Kinder zur Ruhe, die nach ihrer Flucht vor dem Krieg in der Ukraine vor einer Woche Neustadt erreichten. Ein Neustädter Hilfstransport hatte sie am vergangenen Freitag an der polnisch-ukrainischen Grenze aufgenommen. Amtsdirektor Andreas Schumacher ist zufrieden, dass die Flüchtlinge mit viel Unterstützung aus der ganzen Region erst einmal vernünftig untergebracht werden konnten.

Die in Neustadt eigens bereitgestellten drei Wohnungen mit ihren zwei bis drei Zimmern sollen nun zu einem vorläufigen Zuhause werden. „Wir haben alles ausgestattet“, berichtet Andreas Schumacher. Helfer schafften gespendete Möbel herbei. Die Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft sorgte für die Ausstattung der Küchen. Die Hilfsgütersammlung im Kyritzer Mehrgenerationenhaus lieferte wichtige Dinge des Alltags.

Viel zu erledigen nach der Ankunft in Neustadt

Eine der ersten Wege der Neuankömmlinge führte mit Schumachers Unterstützung am Sonnabend zum Wäschekauf nach Kyritz. „Da kann man ja keine gebrauchten Sachen nehmen.“

Der Fleischerimbiss in der Wittstocker Straße spendierte spontan ein Mittagessen. Ganz allgemein schätzt Andreas Schumacher ein: „Die Hilfsbereitschaft ist überall überwältigend. Danke!“

Die Neustädter holten die Flüchtlinge von der polnisch-ukrainischen Grenze ab. Quelle: privat

Er schaute in den vergangenen Tagen immer wieder bei den Gästen aus der Ukraine vorbei. Am Sonntag wurde eine Fahrt ins Krankenhaus nötig. Am Montag folgte ein weiterer Arztbesuch. „Die Leute kommen zur Ruhe und merken überhaupt erst, wie es ihnen wirklich geht“, sagt Schumacher. „Frauen und Kinder waren einfach k.o.“

Ukrainerinnen feierten den Frauentag

Der Dienstag bot erstmals Gelegenheit zu etwas Entspannung in geselliger Runde. In einer der Wohnungen wurde die Kaffeetafel gedeckt. „Der Internationale Frauentag hat für die Ukrainer einen noch viel höheren Stellenwert als bei uns“, erfuhr Andreas Schumacher.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Mittwoch ging es nach Berlin: Geld tauschen. „Das ließ sich hier bei uns auf die Schnelle einfach nicht machen“, berichtet der Amtsdirektor. Das Abheben von Bargeld am Automaten funktioniert momentan ebensowenig wie die Sim-Karten in den Mobiltelefonen. „Wir danken Familie Pyatov für die Unterstützung“, sagt Andreas Schumacher. „Mutter, Sohn und Tochter haben uns begleitet und beraten.“ Ohne solche Hilfe könnte schon die Sprache zur fast unüberwindlichen Hürde werden.

Am Donnerstag stand eine Busfahrt nach Neuruppin auf dem Programm, „um Behördengänge zu erledigen“. Für den Neustädter Amtsdirektor steht längst fest: „Das Dach überm Kopf ist das eine, aber unsere Verantwortung geht weiter.“

Amt Neustadt will weiter helfen

Die Ukrainerinnen hätten keineswegs vor, nur in den Wohnungen zu sitzen. „Sie fragen nach Sprachkursen und nach Arbeit. Da will ich mich ans Telefon setzen und sehen, ob sich kurzfristig was organisieren lässt.“

Organisiert werden müsse beispielsweise auch der Schulbesuch für die Kinder. Mit Ausnahme eines Einjährigen sind sie zwischen sieben und 15 Jahre alt. „Nach sechs Wochen könnten sie die Schule besuchen.“ Aber bis dahin ist noch viel zu regeln.

Dessen ungeachtet kündigt der Amtsdirektor an: „Wir werden weitere Wohnungen für Flüchtlinge ertüchtigen.“ Außerdem stehe die Amtsverwaltung allen privaten Helfern als Ansprechpartner zur Verfügung.

Kontakt zum Amt Neustadt: Telefon 033970/950 oder per E-Mail an: amt@neustadt-dosse.de

Von Alexander Beckmann