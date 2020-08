Breddin/Kümmernitz

Das Königsfließ steht trocken. Diese aktuelle Mitteilung über das Flüsschen an der Brandenburger Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt könnte auch aus dem Januar dieses Jahres stammen.

Damals hatten die Breddiner Gemeindevertreter das Problem auf der Tagesordnung einer Sitzung. Schließlich war da schon der rauschende Wasserfall, die langjährige Touristenattraktion in der Breddiner Schweiz, zur Erinnerung geworden. Man fand unterschiedliche Gründe dafür. Von fehlender Wartung und Pflege der Fließabschnitte, die lange in privater Hand lagen, war die Rede. Am Wehr ging es um Hindernisse technischer Art und natürlich wurde das Wetter als Hauptfeind ausgemacht. Regen machte sich rar.

Anzeige

Die technische Anlage ist begehbar. Für Breddin wie Kümmernitz ist sie gleichermaßen bedeutsam. Quelle: Wolfgang Hörmann

Weitere MAZ+ Artikel

So wie jetzt. Kein Nass von oben über eine lange Zeit lässt Gewässer wie das Königsfließ austrocknen. Und die Anlage im Grenzdorf Kümmernitz – sie gilt immerhin als der größte Wasserfall in ganz Norddeutschland – zu einem technischen Denkmal mit Makel werden. Als Besuchermagnet taugt es nur begrenzt.

Wer von Neugier getrieben den Hinweisschildern an der Straße zwischen Breddin und Havelberg folgt, den erwartet gegenwärtig eine langweilige Betonrinne und an deren tiefster Stelle Unordnung herrscht, angerichtet von der Natur aus Totholz und abgebrochenen Ästen.

Reinhard Neumann, Breddiner Bürgermeister. Quelle: Wolfgang Hörmann

Es sieht so aus, als hätten sich die Leute an den Rändern beider Bundesländer mit dem Zustand abgefunden. Aber der Schein trügt. Hinter den Kulissen bemühen sich wenigstens drei Männer um die Lösung des Problems.

Das sind der Breddiner Bürgermeister Reinhard Neumann, sein Amtskollege aus Kümmernitz-Vehlgast Hans-Günther Rose und Gernot Elftmann, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes „Dosse-Jäglitz“ mit Sitz in Neustadt. Er werde mit seinem Nachbarn im Nachbardorf über das Problem reden müssen, kündigte der Kümmernitzer Ortsbürgermeister kürzlich gegenüber MAZ an.

Hans-Günther Rose, Ortsbürgermeister von Vehlgast-Kümmernitz. Quelle: Wolfgang Hörmann

Hat er es getan, dann ist er mit Sicherheit offene Türen eingerannt. Denn Breddins Bürgermeister gilt seit je her als ein eifriger Verfechter der Idee, Besucher anzulocken. Das ist in der Vergangenheit auch schon gelungen. Neumann erinnert daran, dass vor vier Jahren am Königsfließ ein Wanderweg angelegt wurde. Der Rastplatz mit Tischen und Bänken ist noch vorhanden und sogar ganz gut erhalten.

Tatsache ist allerdings auch, dass Niederschläge immer häufiger über lange Zeit ausbleiben. Das Besondere am Rauschen in der stürzenden Wassers fehlt deshalb. Ohne ausreichend Nass von oben geht eben langfristig gar nichts.

Gernot Elftmann. in dessen Verantwortungsbereich das Fließ fällt, soll nun die Quadratur des Kreises schaffen. Der Chef vom Zweckverband „Dosse-Jäglitz“ war in besagter Januar-Sitzung gefragter Gast in Breddin. Dort sicherte Gernot Elftmann den Gemeindevertretern Unterstützung hinsichtlich möglicher Sanierungsmaßnahmen unter der Voraussetzung zu, dass die Wehranlagen danach vor Ort in Eigenverantwortung weiter gepflegt werden.

Bach markiert in Teilen die Landesgrenze Der Wasser- und Bodenverband „Dosse-Jäglitz“ ist seit Anfang 2019 für die Stau- und Wehranlagen im Einzugsgebiet zuständig, damit auch für den Wasserfall. Bis dahin war jeder Eigentümer für die Instandhaltung der Anlagen auf seinen Grundstücken selber verantwortlich, was vielfach nicht geschah. Der Wasserfallwurde bereits in der DDR als Denkmal der Produktions- und Verkehrsgeschichte geschützt. Er wird vom Königsfließ gespeist. Der Bach markiert in Teilen seines Laufes die natürliche Grenze zwischen Ost- und Westprignitz, zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Im Jahre 1876wurde der Solabsturz befestigt, um eine geregelte Wasserhaltung zu ermöglichen.

Bei seinen Bemühungen ist Elftmann an seine Grenzen gestoßen. „Das Königsfließ ist Grenzfluss zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Es sollen auf dieser Grenze Staue gesetzt werden. Für Zichtow im Landkreis Prignitz haben wir einen solchen Antrag gestellt. Weitere müssten folgen, doch weiß ich nicht, wen ich dabei als Auftraggeber ansprechen kann. Beide Länder sind ja gleichermaßen betroffen.“

Die Frage ist also: Wer erteilt die Staurechte? Sind es die Untere Wasserbehörde im Landkreis Stendal mit Havelberg samt seinem Ortsteil Kümmernitz, oder der Kreis Ostprignitz-Ruppin mit Breddin an seinem Rand? Das zu klären, müsste allerdings weniger schwierig sein, als Niederschläge für die Lösung des Problems beim Wettergott oder wem auch immer zu beantragen. Der Wasser-Fall ist weiter ungelöst. Im Moment sieht es so aus, als ob der Zustand noch von Dauer sein könnte.

Von Wolfgang Hörmann