Der alte Putz ist weitgehend ab, die neuen Fenster sind drin, die Vortreppen demontiert. Am einstigen Verwaltungsgebäude des Landgestütes in Neustadt haben die Handwerker seit April schon einiges geleistet. Bis Jahresende soll sich das markante Haus aus dem späten 18. Jahrhundert zumindest äußerlich deutlich aufgewertet zeigen. Am ehemaligen ­Hotel auf der anderen Seite des Landgestütshofes laufen ganz ähnliche Arbeiten.

Dreiviertel der Bausumme kommen von der EU, der Rest vom Land Brandenburg. Quelle: Alexander Beckmann

Die Baustelle in seinem Wahlkreis nahm der Rathenower Landtagsabgeordnete Christian Görke ( Die Linke) am Donnerstag zum Anlass für einen Besuch. Görke war bis vergangenen Herbst Brandenburgs Finanzminister. Unter seiner Regie übernahm das Land ein Viertel der aktuellen Baukosten im Gestüt. Der größte Teil der zwei Millionen Euro stammt aus europäischen Fördertöpfen. „Es ist für mich auch in anderer Funktion mal schön zu sehen, was draus geworden ist“, bekannte der Politiker.

Neustädter Gestüt will Wohnraum schaffen

Als Geschäftsführerin des Haupt- und Landgestütes betont Regine Ebert, dass bei den Sanierungsbemühungen keineswegs nur um Optik geht, obwohl die für das historische Gebäudeensemble natürlich eine Rolle spielt. Während das alte Hotel vor allem Organisations- und Veranstaltungszwecken dienen soll, wird das Haupthaus des Landgestüts auch künftig Wohnraum bieten. „Für uns ist das ein wichtiger Bestandteil der Grundsicherung des Gestüts, hier Mitarbeiter unterzubringen“, sagt Regine Ebert. Schließlich erfordere die Arbeit mit den Pferden von vielen ständige Verfügbarkeit. „Deshalb forcieren wir die Modernisierung und weitere Schaffung von Wohnungen.“

Mit Landes- und EU-Geld wird unter anderem das Haus an der Havelberger Straße saniert. Quelle: Alexander Beckmann

Ins Innere der Gebäude stößt das aktuelle Vorhaben allerdings kaum vor. Die letzte Modernisierung dort liegt schon über 40 Jahre zurück. Um das aufzuholen, sind noch einmal gut drei Millionen Euro veranschlagt. Regine Ebert und Christian Görke berieten über Finanzierungsmöglichkeiten. „Zwei Millionen sind ja schon ein Sümmchen“, befand Christian Görke. „Aber das Ganze wird ja auf über fünf Millionen geschätzt.“ Die Wohnraumförderung böte eventuell Zugriff auf weitere Fördermittel, schlug der Ex-Minister vor. „Ich habe Frau Ebert ermutigt, jetzt neue Projekte nachzuschieben. Es gibt ja dieses europäische Wiederaufbauprogramm.“ Die Kofinanzierung müsse dafür allerdings gesichert werden.

Corona beeinträchtigt den Gestütsbetrieb

Görke informierte sich am Donnerstag auch über die allgemeine finanzielle Situation des Gestüts. Die Corona-Folgen sind für die Neustädter Pferdezüchter deutlich spürbar. Bei Veranstaltungen, Ausbildungsangeboten, Pferdevermarktung – überall gab es teils gravierende Einschnitte und damit auch Einnahmeausfälle im fünfstelligen Bereich. Görke zeigte sich vom Engagement der Gestütsmitarbeiter, die Folgen zu überwinden, beeindruckt. Regine Ebert betonte: „Wir sind unserer Belegschaft sehr dankbar, dass alle so mitzogen. Die Kollegen stehen zu ihrem Gestüt.“

Der Finanzexperte der Linken ließ keinen Zweifel daran, dass die Auswirkungen von Corona noch nicht ausgestanden sind. „Ich hoffe, dass Sie es schaffen, mit einem blauen Auge davonzukommen.“

Von Alexander Beckmann