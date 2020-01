Für den seit fast drei Jahren ungenutzten, ehemaligen Netto-Markt in der Neustädter Poststraße hat sich ein neuer Nutzer gefunden. Im März will ein Geschäftsmann aus der Region Rathenow dort einen Baumarkt eröffnen.

In den einstigen Netto-Markt in der Neustädter Poststraße zieht ein Baumarkt ein. Am 7. März soll Eröffnung sein. Quelle: Alexander Beckmann