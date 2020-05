Kein Zugverkehr zwischen Nauen und Neustadt: Polizei ermittelt nach Leichenfund

Neustadt

Wegen eines Polizeieinsatzes an der Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg war der Bahnverkehr zwischen Nauen und Neustadt am Freitag ab etwa neun Uhr unterbrochen. Von der Sperrung waren auch Züge des Fernverkehrs zwischen Berlin und Hamburg betroffen. Diese wurden umgeleitet und verspäteten sich ungefähr 40 bis 50 Minuten. Auf dem Bahnhof in Neustadt hatten sich deswegen am Vormittag mehrere Personen angesammelt, die auf den Regionalexpress nach Berlin warteten. Auf den Anzeigetafeln heißt es, dass der kommende Zug ausfalle.

Zugführer entdeckte die leblose Person

Ein Zugführer hatte gegen 8.30 Uhr eine leblose Person an den Gleisen nahe Vietznitz (Ländchen Rhinow, Friesack) im Vorbeifahren bemerkt und seinen Zug gestoppt. um nachzusehen. Er entdeckte daraufhin einen jungen Mann, der mutmaßlich tot war und neben seinem Fahrrad in der Böschung lag. Polizei und Rettungskräfte fuhren umgehend alarmiert. Die Landespolizei hat eine Todesfallermittlung aufgenommen, war von der Pressestelle der Bundespolizei zu erfahren.

Suche nach Vermisstem mit Helikopter

Bereits in der Nacht zu Freitag hatten Einsatzkräfte der Polizei auch mit einem Helikopter und Diensthunden eine intensive Vermisstensuche im Bereich Friesack durchgeführt. Das berichtet Oliver Bergholz von der Pressestelle der Polizeidirektion West in Brandenburg.

Demnach hatten Angehörige eines 25-Jährigen diesen als vermisst gemeldet. Er soll sich am Abend mit seinem Fahrrad auf den Weg nach Hause gemacht haben, kam dort aber nicht an. Trotz der intensiven Suche konnte der Vermisste in den Nachtstunden nicht aufgefunden werden, teilt die Polizei mit. Erst die Meldung der Bundespolizei führte zu einer leblosen Person, die zweifelsfrei als der Vermisste identifiziert werden konnte.

Polizei geht von einem Unfall aus

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem Unfall aus. Der Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Zug sei eher unwahrscheinlich, hieß es. Die Angehörigen wurden informiert. Sie werden derzeit von einem Notfallseelsorger betreut.

Aufgrund einer Streckensperrung mussten die Personen im Bahnhof in Neustadt warten. Quelle: Redaktion

