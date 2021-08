Letzter Gottesdienst in Bartschendorf: Kirche wurde entwidmet – neue Eigentümer stellen sich vor

Bartschendorf

„Gott ist noch immer da, nur die Gemeinde ist ausgezogen, weil das Haus nicht mehr passt.“ Das sei wie im Leben, wie in einer Familie, so Pfarrer Lars Haake. Er sagte diese Worte am Wochenende bei der Entwidmung der Kirche in Bartschendorf. Die Sätze hatte er zuvor schon einer Dame gesagt, die ihn gefragt hatte, ob Gott jetzt ausgezogen ist?

Haake verbindet große Hoffnung mit dem Schritt ins Neue durch den Verkauf der Kirche. Er sieht ihn als eine gute Nachricht für alle. Und er ist sich sicher, dass Gott in Barteschendorf weiterhin zu erleben sein ist, auch wenn die Kirche nun eine andere Bestimmung bekommt.

Die liturgischen Utensilien wurden aus der Kirche getragen. Quelle: Sandra Bels

Bartschendorfer nahmen Abschied

Etwa 50 Besucher waren zur Entwidmung des Gotteshauses gekommen, dass schon seit Jahrzehnten als solches nicht mehr genutzt wird. Die Superintendentin des Kirchenkreises Prignitz, Eva-Maria Menard, nahm die Kirche offiziell aus der gottesdienstlichen Nutzung. Kreuz, Kelch, Bibel, die liturgischen Utensilien, wurden aus dem Haus getragen. Damit war der feierliche Akt beendet. Er war nicht unumstritten. Aber alle Bemühungen der vergangenen Jahre, die Kirche doch wieder ihrer Bestimmung zuzuführen waren gescheitert.

Drohender Kirchenabriss in Bartschendorf abgewendet

Nun ist Pfarrer Lars Haake froh, den immer noch drohenden Abriss des Gotteshauses verhindert zu haben. Die Mauern des Kirchenschiffs und der Turm haben inzwischen neue Besitzer. Es sind die Kunsthistorikerin Léonie Cujé und ihr Vater, der Bauingenieur Ibrahim Kadem. Beide stellten sich nach der Entwidmung den Bartschendorfern und ihren Gästen vor. Dabei ging es natürlich auch um die Pläne, die sie mit der Kirche haben.

„Wir sind dankbar, dass wir diesen Ort mit neuem Leben füllen dürfen“, so Léonie Cujé. „Wir sind uns der Wichtigkeit für die Bartschendorfer bewusst“, fügte sie an. Ein Ort der Begegnung soll entstehen. Dabei wollen die neuen Besitzer mit den Dorfbewohnern zusammen an der künftigen Gestaltung arbeiten. Erste Kontakte wurden an der Kaffeetafel geknüpft.

Zum letzten Mal war die Kirchentür für einen Gottesdienst geöffnet. Quelle: Sandra Bels

Kombination aus Wohnen und Kultur in Bartschendorf

Die 28-jährige Léonie Cujé stellt sich eine Kombination aus Wohnen und Kultur vor. Sie plant, das Kirchenschiff zu überdachen. Sie sagt, dass sie auf Erfahrungen im kulturellen Veranstaltungsbereich zurückgreifen kann. Kleine Konzerte und Ausstellungen kann sie sich deshalb künftig im Kirchenschiff gut vorstellen.

Eigentümerin plant zwei Jahre Bauzeit

Bis es soweit ist, werde aber noch etwas Zeit vergehen. Die neuen Eigentümer verhandeln derzeit mit dem Denkmalschutz über ihre Ideen. Ein Zeitfenster kann Léonie Cujé deshalb auch nicht festlegen. Sie rechnet mit zwei Jahren Bauzeit. Gebaut werden aber darf erst einmal noch nicht. Lediglich Instandhaltungen sind erlaubt, um die Bausubstanz zu stabilisieren. Das geschehe zunächst am Turm, den die junge Frau später auch bewohnen möchte.

Lesen Sie auch Kirchenruine Bartschendorf verkauft: Unmut wegen Wohnprojekt

Für sie war es schon immer ein Traum, eine leer stehende Kirche zu beleben und etwas neues daraus zu machen. Das wusste auch ihr Vater. Der hatte sich immer wieder nach solch alten Gebäuden umgeschaut und war dabei auf Bartschendorf gestoßen. „Bei der ersten Besichtigung habe ich mich gleich in die Kirche verliebt“, sagt Léonie Cujé.

Von Sandra Bels