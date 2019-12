Löscheinsatz im Unterricht: „Feuerwehr“ wird bald Schulfach

Neustadt/Dosse

Löscheinsatz im Unterricht. An der Neustädter Prinz-von-Homburg-Schule soll das bald ganz alltäglich werden. Sie will die allgemeine Feuerwehrausbildung schon ab dem kommenden Schuljahr als Wahlpflichtfach in den 9. und 10. Klassen anbieten – gleichberechtigt neben Sport, Französisch und Informatik. Am Montag stellte Schulleiter Ronald Roggelin die Idee dem Amtsausschuss vor.

In der Verwaltung und bei der Feuerwehrführung des Amtes sei man damit bereits auf offene Ohren gestoßen, berichtete Roggelin. Mit der Feuerwehrausbildung wolle die Schule die Auswahl an Wahlpflichtfächern erweitern. „Die Schüler können zwischen bestimmten Fächern wählen, die in ihr Ausbildungsprofil hineinpassen.“

Angermünde machte den Anfang

Die Ehm-Welk-Oberschule in Angermünde ( Uckermark ) war 2014 landesweit die erste, die sich an diese ganz konkrete Kooperation mit der Feuerwehr heranwagte. „Das Unterfangen war so erfolgreich, dass das Land Brandenburg gesagt hat: Das wollen wir unterstützen“, berichtet Ronald Roggelin. Mittlerweile hätten sich andere Schulen angeschlossen – beispielsweise in Nauen. Neustadt könne hoffentlich von den dortigen Erfahrungen profitieren. Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin wäre es in jedem Fall der erste Anlauf in diese Richtung.

Vor allem müsse die Kooperation in der Region funktionieren, betonte Kay Bräunig. Er ist Lehrer in Neustadt/Dosse ( Ostprignitz-Ruppin) und zugleich Jugendwart der örtlichen Feuerwehr. „Da müssen wir bestimmt noch ein bisschen Hausaufgaben machen.“ Doch immerhin gebe es an der Schule vier Lehrer, die über eine Ausbildung als Feuerwehrmann verfügen. „Mittelfristig wäre der Unterricht also abgesichert.“ Die Neustädter Feuerwache könnte zum Klassenzimmer werden.

Mindestausstattung: Helm und Handschuhe

Auch das Ziel der Feuerwehrunterrichts für die teilnehmenden 15- bis 16-Jährigen stehe fest: die Truppmannprüfung. „So, dass sie am Ende sofort zu Einsätzen geschickt werden könnten“, erläuterte Kay Bräunig.

Schule und Feuerwehr hoffen für dieses Ziel auf Unterstützung vom Amt und beantragte Geld für die Ausstattung und Bekleidung der Schüler. „Das betrifft etwa 20 bis 30 Schülerinnen und Schüler mit einem Helm und Handschuhen als Mindestausstattung“, heißt es in dem Schreiben der Schule. „Wünschenswert wären entsprechende Schutzkleidung sowie die Ausstattung des Unterrichts mit einer finanziellen Reserve für zum Beispiel Exkursionen und Kursfahrten.“

Große Zustimmung aus den Gemeinden

Bei den im Amtsausschuss versammelten Vertreter der amtsangehörigen Gemeinden fanden diese Vorschläge sehr positiven Widerhall. Als Bürgermeister von Sieversdorf-Hohenofen dankte Thilo Christ für die Initiative und unterstützte sie ausdrücklich: „Eine bessere Wertschöpfung für das Ehrenamt kann man kaum darstellen.“ Die Arbeit der Feuerwehr und ihre Aktiven könnten so erheblich attraktiver werden. Für die Schule könnte es ein Sicherheitsgewinn sein.

Christs Dreetzer Amtskollege Bernd Schindler stimmte vorbehaltlos zu und forderte zugleich mehr: Handschuhe und Helme und die Nutzung der Feuerwache allein – für alles zusammen veranschlagt die Amtsverwaltung derzeit etwa 1700 Euro – seien sicherlich nicht ausreichend. „Es ist für die Jugendlichen wichtig, sich mit der Ausrüstung und mit der Feuerwehr zu identifizieren.“

Weitere Unterstützung zugesagt

Neustadts Bürgermeister Karl Tedsen riet dazu, erst einmal anzufangen und zu sehen, wie viele Schüler überhaupt teilnehmen. Klar sei aber: „Es gibt keinen Feuerwehrmann, wenn er keine Uniform hat – oder keine Feuerwehrfrau.“

„Schutzbekleidung zu beschaffen liegt sicherlich im Rahmen“, befand Amtsdirektor Dieter Fuchs. „Das kann ja auch untereinander getauscht werden.“

Der Amtsausschuss stimmte zusätzlichen Ausgaben für den Feuerwehrunterricht an der Prinz-von-Homburg-Schule einhellig zu. Die Schule selbst kündigt an, bis April ein Konzept für den Unterricht zu erarbeiten. Parallel dazu laufe ein entsprechendes Antragsverfahren beim Bildungsministerium des Landes.

Lesen Sie auch

Von Alexander Beckmann