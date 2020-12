Lohm

Was treibt eigentlich das Gemüse da im Beet den lieben, langen Tag über so? Für Miriam Schönhoff aus Lohm steht fest: Zwischen Radieschen und Salat geht es ganz schön hoch her. Gemeinsam mit Judith Schmidt aus Rathenow hat die 26-Jährige jetzt erstmals ein Kinderbuch gestaltet, das sich genau damit beschäftigt: „Wie die Pastinakizei eine geflügelte Wehrschnecke überführte“.

Das Cover verrät: „Helle Aufregung im Gemüsebeet. Nachts passieren seltsame Dinge. Um der Lösung auf die Spur zu kommen, suchen die Beetbewohner Schutz bei der Pastinakizei. Wird es ihr gelingen das Rätsel zu lösen?“

Mohrrüben-Rüpel und Rote-Beete-Racker

Auf den gut zwei Dutzend Seiten mit vielen Bildern tauchen Feldsalat-Familien, Mohrrüben-Rüpel und Rote-Beete-Racker auf. „Es geht vor allem darum, dass das Gemüse einen Ordnungshüter sucht“, erklärt Miriam Schönhoff, die Geschichte, die sich vor allem an Kinder um das 6. Lebensjahr herum richtet und ausdrücklich zum Vorlesen gedacht ist.

Das kommt nicht ganz von ungefähr. Beide Autorinnen sind gelernte Erzieherinnen. Miriam Schönhoff hat das Metier inzwischen allerdings gewechselt und studiert Mediendesign.

Die bunt illustrierte Geschichte wendet sich an Kinder von etwa sechs Jahren. Quelle: Alexander Beckmann

„Schreiben und Zeichnen sind mein Hobby“, erzählt die Lohmerin. „Ich würde das gern beruflich machen.“

Die Leidenschaft für eigene literarische Schöpfungen bestand schon im Schulalter. Dreimal gehörte Miriam Schönhoff zu den Preisträgern des Stüdenitzer Eva-Hoffmann-Aleith-Wettbewerbs für junge Literatur.

Im Buchhandel und direkt bei den Autorinnen

Der ganz große Durchbruch kommt bestimmt noch. Ihr erstes gemeinsames Kinderbuch haben die beiden Autorinnen jedenfalls im Eigenverlag veröffentlicht und bei einem Druckdienstleister anfertigen lassen. Unter www.epubli.de sollte es dort für 7,50 Euro zu haben sein und ebenso beim Online-Händler Amazon. „Man müsste es auch in Buchhandlungen bestellen können“, sagt Miriam Schönhoff. „Wer noch schnell vor Weihnachten ein Geschenk braucht, kann das Buch auch direkt bei uns abholen.“

Derweil reifen schon Pläne für die nächsten Veröffentlichungen. „Wir überlegen, das nochmal als Ausmalbuch herauszubringen“, sagt die Lohmerin. „Und neue Geschichten haben wir auch schon.“

Wer das Kinderbuch „Wie die Pastinakizei eine geflügelte Wehrschnecke überführte“ kurzfristig erwerben möchte, kann unter miriam.schoenhoff@gmail.com Kontakt zur Autorin in Lohm aufnehmen.

Von Alexander Beckmann