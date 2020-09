Neustadt (Dosse)

„Ein Erlebnis“ sei ihre erste Fahrt mit einem ICE gewesen, sagt Regina Prusseit aus Roddahn ( Ostprignitz-Ruppin) beglückt. Diese Geschwindigkeit! Und so komfortabel! Es war der 11. Oktober 2003. Ein Sonnabend, an dem es schon nicht mehr warm und das Wetter durchwachsen war. Mit Kind und Kegel – genauer mit Mann, der ältesten Tochter und dem halbjährigen Enkel – und ohne einen Cent zu zahlen, hat sie am Morgen in Neustadt (Dosse) den Zug bestiegen. Ja, in Neustadt. Denn es war ein exklusiver Zug: der erste ICE mit Passagieren, der die Route Berlin – Hamburg passierte. Ein Sonderzug.

Größte Baustelle im Bahnnetz

Zuvor war die Strecke zwischen Nauen und Wittenberge zweieinhalb Monate lang total gesperrt, Brandenburgs Norden war auf 90 Kilometern die größte Baustelle im Bahnnetz gewesen. Als Dankeschön für die geduldigen Anwohner, die viel Lärm und große Umwege hatten in Kauf nehmen müssen, lud die Bahn 350 Nordbrandenburger zu jener Sonderfahrt nach Hamburg ein – von Friesack mit Halt in Paulinenaue und Neustadt (Dosse). Die Freikarten dafür wurden in der MAZ verlost.

Preisausschreiben war „ziemlich knifflig“

„Das Preisausschreiben war ziemlich knifflig“, so Regina Prusseit, die Chemiefacharbeiterin mit Abitur gelernt, Landwirtschaft studiert und nach der Wende noch einen Abschluss als Bürokauffrau gemacht hat. Zwei Antworten konnte sie in der Zeitung finden, die damals voll war mit Berichten über das viel diskutierte Mammutprojekt. Auf die dritte Frage aber musste Tochter Anja angesetzt werden. Wie es der Zufall manchmal will, absolvierte sie gerade ihre Ausbildung bei den Bücherhallen Hamburg und konnte in einem alten Buch die Lösung finden: Der legendäre „Fliegende Hamburger“, mit dem in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts der Schnellverkehr auf der Schiene begann, war zwischen Berlin und Hamburg nur zwei Stunden 17 Minuten unterwegs.

Ein „rundum schöner und erlebnisreicher Tag“

Bei diesem Gewinnspiel setzte die MAZ noch voll auf Papier: Der ausgefüllte Coupon musste aus der Zeitung ausgeschnitten und auf eine Postkarte geklebt werden. Fortuna war Regina Prusseit hold. So konnte die Familie den komfortablen Ausflug nach Hamburg mit einem Besuch bei der so hilfreichen Tochter verbinden. „Im Zug hatten wir von den freundlichen Schaffnern neben Kaffee auch einen Stadtplan von Hamburg bekommen und sind dann bummeln gegangen, vorbei am Rathaus, dem Hafen …“, weiß Frau Prusseit noch und ergänzt: „Es war für die ganze Familie ein rundum schöner und erlebnisreicher Tag.“

Dávid Großer, Enkel von Regina Prusseit, lebt seinen Kindheitstraum: Er absolviert bei der DB Cargo AG in Seelze eine Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer und Transport. Hier sitzt er in einer alten E-Lok der Baureihe 143 der Deutschen Reichsbahn. Quelle: privat

Enkel Dávid wird Lokführer

Enkel Dávid, der während der ICE-Fahrt viel geschlafen hat, kann sich naturgemäß nicht mehr daran erinnern. „Aber bestimmt hat er sich da mit dem Bahn-Virus infiziert“, glaubt seine Großmutter. Und diesen „ Virus“ wird Dávid wohl nie wieder los. „Ich liebe Züge, seit ich denken kann. Seit vielen Jahren bin ich in dem Verein, der den Lokschuppen Staßfurt betreibt. Und seit September 2019 mache ich eine Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer und Transport“, erklärt der 17-Jährige. Auch hieran hat Oma Regina ihren Anteil: Sie hat beim Verfassen der Bewerbung geholfen – die einzige Bewerbung, die Dávid schreiben musste. Sein Traum: Dampflok fahren. Denn es ist die alte Technik, die ihn am meisten fasziniert.

Ein Dankeschön in der MAZ

Regina Prusseit liest auch heute noch die MAZ. Weil die Rente „nicht so dicke“ ist, teilt sie sich das Abo mit ihrer Nachbarin. Die 67-Jährige hat auch schon selbst für die MAZ geschrieben. Ihr Name steht unter einem Leserbrief vom 23. Oktober 2003 – ein Dankeschön für die Fahrt mit dem Sonderzug.

