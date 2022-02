Giesenshorst

Die Freiwillige Feuerwehr Giesenhorst/ Siegrothsbruch wurde im Jahr 1934 gegründet. Zurzeit sind von den etwas mehr als 100 Einwohnern in Giesenhorst und Siegrothsbruch 16 aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr des Ortes. Sieben weitere Mitglieder bilden die Alter- und Ehrenabteilung. Zwei Jugendliche sind Mitglied in der gemeinsamen Jugendfeuerwehr Dreetz/ Giesenhorst.

Die Feuerwehr Giesenhorst veranstaltet Feuerwehrbälle

Damit sind ziemlich genau ein Viertel aller Einwohner aktive Mitglieder in der Feuerwehr. Ortswehrführer ist Nico Hoffmann. Pro Jahr wird die Feuerwehreinheit zu ungefähr fünf Einsätzen geholt. Zu den größten Einsätzen der Giesenhorster Feuerwehr zählt ein Brand in einem Einfamilienhaus und ein Brand in einem großen Werkstattgebäude.

Die Aktiven, die sich regelmäßig zum Dienst treffen, verfügen über ein Tragkraftspritzenfahrzeug der Marke Mercedes Benz vom Aufbauhersteller „Merkel“. Abseits des Feuerwehralltags beteiligen sich die Feuerwehrleute aktiv am Dorfgeschehen. So sind sie zum Beispiel Veranstalter von Feuerwehrbällen, von Oster- und Herbstfeuern sowie des Weihnachtbaumverbrennens im Dorf.

Von Julia Redepenning