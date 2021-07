Mehrere neue Mobilfunkmasten von Dreetz über Wusterhausen bis Gumtow

Wusterhausen

Der Storchenhorst hat Konkurrenz bekommen. War es sonst stets dieses hohe Nest, das abseits des Kirchturms allen südwärts Durchfahrenden von der B 5 aus in Segeletz zuerst auffiel, so überragt dort seit einigen Wochen nun schon ein neuer Mobilfunkmast gleich das ganze Dorf.

Dass es sich tatsächlich um einen solchen handelt, weiß Philipp Schulz, der Bürgermeister der Gemeinde Wusterhausen, zu der Segeletz gehört. Demnach ist auch südlich von Nackel ein solcher Mast in den zurückliegenden Tagen fertiggestellt worden. Mehr noch: „Auch bei Dessow ist ein Mast in Planung. Bei Trieplatz und Bantikow gibt es ebenso Vorhaben“, sagt Schulz. Denn die Kommune wird bei der Standortsuche von der Telekom einbezogen.

Deren Infrastrukturgesellschaft Deutsche Funkturm GmbH (DFMG) setzt die jeweiligen Projekte um. „Die Bundesnetzagentur hat ja einigen Druck ausgeübt, dass die weißen Flecken endlich verschwinden“, weiß Philipp Schulz: „Zuletzt lief bei uns die Grundstückssuche für Bantikow. Häuser waren als mögliche Antennenstandorte im Gespräch. Es fand sich nun aber auch dort einer außerhalb der Ortslage.“

Bis sich für die Menschen an den Endgeräten etwas verbessert, dauert es erfahrungsgemäß aber noch eine ganze Weile. „Bis zur Fertigstellung eines Mobilfunkstandortes werden vier Prozessabschnitte durchlaufen, die in Summe etwa 24 Monate dauern“, heißt es seitens der DFMG: „Dabei werden die Prozessschritte Standortsuche (Akquisition von Grundstücken), Standortsicherung (Vorbereitung des Bauantrags), Baugenehmigungsverfahren (Erlaubnis zu bauen) und Realisierung der Infrastruktur (Baubeginn) unterschieden.“

Und: Selbst errichtete Masten funktionieren noch lange nicht. Die Gründe dafür sind laut DFMG unterschiedlich. Einerseits wird bundesweit sehr viel gebaut, Antennen und andere Technik sind zeitweilig Mangelware mit entsprechenden Wartezeiten. Oder es hapert schlicht am Stromanschluss, wofür mit sich mit Energieanbietern auseinandergesetzt werden muss.

Dreetzer Antennenmast hat jetzt Strom

So warten vor allem die Dreetzer darauf, dass der vor fast einem Jahr gebaute Mast die langersehnte Mobilfunkversorgung bringt. „Ich hatte das zuletzt dem Landrat mit auf den Weg gegeben. Der Kreis steht mit der Telekom ja regelmäßig in Kontakt“, berichtet Neustadts Amtsdirektor Dieter Fuchs.

In Kontakt steht der Kreis mit der Telekom einerseits wegen des kabelgebundenen Breitbandausbaus, andererseits auch, um in Erfahrung zu bringen, wo Mobilfunkmasten definitiv nicht mehr gebaut werden mangels Rentabilität. Dort soll alsbald die neue MIG aktiv werden, die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft des Bundes. Sie errichtet quasi „staatliche Masten“.

Projekte vor allem entlang der Bahnlinie Hamburg-Berlin

Noch aber stehen in der Region Telekom-Projekte an. Letzter Stand in Dreetz laut Amtsdirektor Fuchs: „Der Strom ist endlich gelegt, zwischenzeitlich lief dort ja ein Dieselaggregat. Jetzt heißt es, die Technik müsse nur noch ins System eingepflegt werden.“ Darüber hinaus warten die Dreetzer auf einen weiteren Funkmast auf der gegenüberliegenden Dorfseite. Dort liege Vodafone die Baugenehmigung seit gut vier Monaten vor. Fuchs: „Beide Unternehmen wollten ja nicht zusammen auf einen Turm.“

Einer online einsehbaren Karte der DFMG ist darüber hinaus zu entnehmen, dass neben den gebauten Telekom-Masten in Segeletz und Nackel, die sich noch immer in der Phase „Realisierung Infrastruktur“ befinden, der Dessower Mast in der Genehmigung befindet und ebenso einer in Gumtow. Um die „Standortsicherung“ geht es aktuell auch entlang der Bahnlinie bei Plänitz, Zernitz-Bahnhof und Stüdenitz sowie im Dreetzer Wald am Schäferberg.

