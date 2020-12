Mit sieben Tannenbäumen nachts durch Sieversdorf

Sieversdorf

Sieben Tannenbäume fand die Polizei in der Nacht zu Donnerstag in einem Pkw-Anhänger in Sieversdorf. Dort hatten die Beamten im Bohlweg gegen 23.15 Uhr einen PKW mit Anhänger kontrolliert.

Eigentumsnachweis? Fehlanzeige

Der Fahrer des Autos konnte den Polizisten nicht nachweisen, woher er die Bäume hatte. Die Polizisten schrieben deshalb eine Strafanzeige wegen Verdachts des Diebstahls. Ein Eigentümer der Weihnachtsbäume ist bisher nicht bekannt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 200 Euro.

Von MAZ-online