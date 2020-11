Neustadt

Ein neuer Umgang mit verdienten Bürgern wird in der Stadt Neustadt aktuell diskutiert. Im Gespräch sind etwa die Einführung eines „Goldenen Buches“ für die Stadt Neustadt oder die Möglichkeit, Straßen nach Bürgern zu benennen. Auslöser dafür ist ein entsprechender Antrag seitens der Fraktion Die Linke in der Neustädter Stadtverordnetenversammlung.

Im Hauptausschuss lag der Antrag am Montagabend dessen Mitgliedern bereits vor. Es geht um die „posthume Ehrung von Herrn Hans-Peter-Freimark“. Die Querelen um dessen Ehrung in Perleberg gaben den Linken den Ausschlag, auch in Neustadt intensiver über dieses Thema nachzudenken, wie André Stimm aus der Fraktion sagt.

Anzeige

Eintrag ins Goldene Buch Perleberg beinahe gescheitert

In Perlebergs Stadtverordnetenversammlung war es im September zur Auseinandersetzung um die Eintragung des Ehepaars Freimark in das Goldene Buch dieser Stadt gekommen. Beinahe wär das aufgrund einiger Finessen über Abstimmungsmehrheiten in der entsprechenden Satzung gescheitert. Dabei wurden Freimarks für ihre Verdienste um die Aufarbeitung der DDR-Geschichte erst kürzlich mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Am 3. Oktober kam es doch noch zur Eintragung. Kurz darauf verstarb der schwerkranke Hans-Peter Freimark, dessen DDR-Geschichtsmuseum in Perleberg erhalten bleibt.

Kondolenzschreiben soll im Amtsblatt veröffentlicht werden

Doch sein prägendes Wirken in jener Zeit vor der Wende spielte sich eben nicht dort ab, sondern ausgehend von Neustadt. So heißt es auch in der Antragsbegründung der Linken: „ Hans-Peter Freimark war in der Zeit von 1978 bis 2003 in Köritz als Pfarrer tätig. Durch sein stetes Handeln hat er maßgeblich zur friedlichen Revolution im Jahr 1989 beigetragen. Trotz Überwachung und Repressalien ließ er nicht davon ab, in der DDR für Freiheit und Demokratie zu kämpfen. Durch den Antrag auf posthume Ehrung möchten wir sein Handeln und Wirken in und für die Stadt Neustadt entsprechend honorieren.“

Neustadts Hauptausschussmitglieder stimmen diesem Ansinnen zu. Als erste Maßnahme soll im nächsten Amtsblatt das Kondolenzschreiben veröffentlicht werden, das Christian Kirsch als Vertreter von Bürgermeister Karl Tedsen ( CDU) in Perleberg im Namen der Neustädter Freimarks Witwe überreichte.

Erinnerung an Debatte um Ehrung für Paul Sobania

„Was darüber hinaus noch möglich ist, und wie wir in Zukunft mit diesem Thema umgehen, wird noch zu besprechen sein“, sagt André Stimm mit Blick auf die Möglichkeit eben für ein Goldenes Buch oder die Benennung von Straßen nach verdienten Bürgern.

Dass eine Regelung dafür überfällig ist, habe schon die Debatte im vorigen Jahr bewiesen, als es darum ging, den neuen Sportkomplex in Neustadt nach Prinz von Homburg zu benennen oder doch lieber nach dem verdienten Bürger Paul Sobania. „Da wurde das Thema ja schon mal gegen die Wand gefahren“, so Stimm.

Straßenbenennung nach Freimark in Neustadt denkbar

Dass das Engagement, Freimark zu ehren, nun ausgerechnet von den Linken kommt, kam in der Hauptausschusssitzung ebenso zur Sprache. Stimm: „Das ließen sie sich nicht nehmen mit Blick auf uns als Nachfolgepartei der SED, wie sie so schön sagen. Dabei sind wir aus der Fraktion doch alle viel zu jung, als dass wir jemals was mit der SED hätten zu tun haben können.“

Für Bürgermeister Karl Tedsen ist es aber ebenso denkbar, nach Freimark eine Straße zu benennen. Zudem sei an sein Wirken zuletzt bei der Gedenkfeier in der Kirche für 30 Jahre Wende gebührend erinnert worden. Von einem Goldenen Buch indes, in welches sich Freimark nun ohnehin nicht mehr eintragen könnte, rät Tedsen ab: „Es gibt ein Ehrenbuch für das Amt Neustadt, das sollte reichen.“ Den Rest ergebe jetzt die Debatte aller Stadtverordneten.

Von Matthias Anke