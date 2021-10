Nach Schulsanierung in Neustadt: Polizei und Ordnungsamt zeigen Schülern den Weg

Neustadt

Es war der erste Tag nach den Herbstferien und auch der erste Tag im sanierten Teil der Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt. Nach dem Umzug in den Ferien, kamen nun erstmals die Schüler in die neuen Räume. Damit sie die Eingänge gut finden, bisher waren sie an der Lindenstraße, gab es am Montag eine gemeinsame Aktion der Polizei und von Mitarbeitern des Neustädter Ordnungsamtes.

Auch Amtsdirektor Andreas Schumacher war dabei. Er wollte sich gleichzeitig einen Überblick vom Umzug in die neuen Räume des ersten Bauabschnittes machen.

Neustädter Schüler suchten morgens den Eingang

Bianca Weiß, Referentin und Presseverantwortliche in der Amtsverwaltung Neustadt, sagte am Montag, dass es morgens zunächst Irritationen bei den Schülern und Eltern über die neuen Wege und Eingänge gegeben habe. Vor dem Umbau befanden sich die Eingänge an der Straße, jetzt sind sie auf dem Schulhof. „Insgesamt lief aber alles sehr kontrolliert und ruhig ab“, so die Referentin.

Für den guten Start waren außerdem Schilder aufgestellt worden, die den Weg zum Eingang wiesen. Darüber hinaus sammelten die Lehrer ihre Klassen auf dem Sportplatz oder an einem anderen vereinbarten Treffpunkt, wie von Bianca Weiß zu erfahren war. Das Ganze geschah, damit nicht alle gleichzeitig ins Schulhaus kommen, die Klassen nacheinander die neuen Räumlichkeiten betreten konnten.

Kaum Probleme nach der Sanierung an der Schule in Neustadt

Fazit der gemeinsamen Aktion: „Es gab kaum Probleme. Die Straßenbeleuchtung ist noch verbesserungswürdig“, so Bianca Weiß. Dank der Anwesenheit der Mitarbeiter der Amtsverwaltung konnte diese Themen gleich mitgenommen werden. „Wir leiten sie umgehend an die Verantwortlichen weiter, damit eine schnelle Umsetzung erfolgen kann“, so die Referentin.

Sie sagte auch, dass sich Amtsdirektor Andreas Schumacher diese Aktion gewünscht hatte, um Präsenz zu zeigen und die gute Zusammenarbeit mit der Polizei.

Zweiter Bauabschnitt an der Neustädter Schule steht bevor

Nach Beendigung des ersten Bauabschnittes in der Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt stehen nun die Arbeiten am zweiten Teil der Schule bevor. „Sie sollen in den nächsten Tagen beginnen“, war von Bianca Weiß zu erfahren. Die Vorbereitungen im jetzt zu sanierenden Teil seien parallel zum Umzug in den Herbstferien getroffen worden, fügte sie an.

Von Sandra Bels