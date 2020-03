Wenn in Quarantäne das Aquarium plötzlich spannender ist als Krisennachrichten

Kyritz

Wegen Coronaverdachts müssen 730 Schüler der Neustädter Schulen, alle Lehrer, alle Horterzieher und deren sämtliche Kontaktpersonen bis zum 17. März zu Hause bleiben. Keine Schule, keine Arbeit, kein Sportverein. Darunter Ines (54) und Dietmar (57) Peters aus Kyritz und ihre vier Pflegekinder.

Jasmina geht in die dritte Klasse der Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt. Deshalb müssen auch sie und ihre Geschwister Antonio, der die Förderschule in Neuruppin besucht, sowie Finn und Gianna, die Schüler der Goethe-Grundschule in Kyritz sind, seit dem 8. März zu Hause bleiben. Wie ist das Leben in häuslicher Isolation? Die Familie erzählt.

Sonntag, 15. März – Tag 7

Wenn in Corona-Quarantäne der Blick ins Aquarium spannender ist als Krisenfernsehen, muss darin etwas passiert sein. Klar: Vier Baby-Fische sind geschlüpft!

In einer Familie mit vier Pflegekindern ein Ereignis. „Ob wir das mitbekommen hätten, wenn wir nicht zu Hause gewesen wären? Die sind ja so klein, dass sie kaum zu erkennen sind“, erzählt Ines Peters.

Auch einen Hund, eine Katze und Wasserschildkröten

Vier Jungfische, vier Pflegekinder – da lässt sich die nächsten Tage sicherlich noch eine ganze Weile darüber debattieren, wer welchen am liebsten hat und wer wem welchen Namen gibt. Oder auch nicht.

Tiere halten die Peters ja auch so schon immer auf Trab. Sie haben einen Hund und eine Katze. Und sechs Wasserschildkröten. Dazu das Aquarium.

Unsicherheit wächst mit Blick auf die kommenden Tage

Angesichts des sonnigen Sonntags werden die Hausaufgaben diesmal im Garten erledigt. Anschließend lockt das Trampolin. Und während sich die Kinder vergnügen, klingelt bei Ines und Dietmar Peters immer mal wieder das Telefon. Auch die Whatsapp-Gruppen stehen nicht still. Tenor unter den meisten: Die Unsicherheit wächst.

Eine Woche ist es jetzt her, dass klar wurde: Ab Montag sollen all jene zu Hause bleiben, die in Neustadt zur Schule gehen – mitsamt ihrer Haushaltsmitglieder. Nun wird in zwei Tagen diese Quarantäne zwar enden, in die Schulen zurück aber geht es trotzdem nicht. Landesweit nicht.

Berichte, wonach Arbeitgeber Druck ausüben würden

„Viele unserer Bekannten gingen schon davon aus, dass das ab Montag gilt. Doch es ist ja erst ab Mittwoch der Fall“, berichtet Ines Peters. Noch größere Unsicherheit hätten viele wegen ihrer Arbeitgeber. Zunehmend sei nach den Krankschreibungen oder den Quarantänebescheinigungen gefragt worden.

Doch das Gesundheitsamt komme mit diesen Bescheiden wohl so schnell nicht hinterher. Überdies fragen sich die Leute: Werden diese Meldungen überhaupt akzeptiert? Hier und da sei die Rede davon gewesen, die Quarantäne wirklich einzuhalten, wäre mehr oder weniger freiwillig gewesen.

Was ist mit den Testergebnissen aus dem Neustädter Fall?

Auch werde sich die Frage gestellt: Wenn von den weit über 2000 Menschen in Quarantäne die Tage abgelaufen sind, wie viele davon zeigten denn nun Krankheitssymptome? Gar niemand? Von den 19 Personen, die aus der Neustädter Beratungsrunde heraus den Auslöser der Quarantäne bildeten, kenne die Öffentlichkeit bislang nur die zwölf Negativ-Ergebnisse. Und der Rest?

Dann kursiert auch noch ein Medienbericht, wonach einer der Teilnehmer überhaupt nicht getestet worden sei – ausgerechnet ein Ministeriumsmitarbeiter aus Potsdam. „Uns fehlt zunehmend der Überblick über den Stand der Dinge“, erklärt Ines Peters.

Betroffene vermissen soziale Kontakte – und ihre Arbeit

Die Pflegemutter geht davon aus, dass Montag und Dienstag die nicht von der Quarantäne betroffenen Schüler noch mal in ihre jeweiligen Einrichtungen gehen werden. Damit lasse sich genügend vorbereiten für die folgenden Wochen.

„Die Lehrer haben ja aber auch jetzt schon von jedem Schüler Kontaktdaten, wissen, wie die Eltern erreichbar sind“, wirft Dietmar Peters ein. Da ließe sich also einiges eigentlich viel schneller regeln.

In Internetforen lesen die Peters zudem, wie sich andere Quarantäne-Betroffene austauschen. Interessant: Viele würden neben den Kontakten untereinander oder zu Verwandten und anderen Freunden vor allem eines vermissen – ihre sonst tägliche Arbeit.

Von Matthias Anke