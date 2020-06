Nahe Zernitz brannte der Waldboden

Zernitz Bahnhof

Wegen eines Waldbrandes nahe bei Zernitz Bahnhof wurden am Dienstag gegen 17 Uhr Feuerwehrleute aus Zernitz-Lohm und Breddin alarmiert. Auch ihre Kollegen in Neustadt machten sich bereit, konnten ihren Einsatz dann aber abblasen.

Wie sich herausstellte, brannten in dem Waldstück direkt am Ortsausgang in Richtung Lohm etwa 60 Quadratmeter Waldboden. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell löschen, verbrachten aber noch einige Zeit damit, den Boden gründlich zu wässern, um ein Wiederaufflammen auszuschließen.

Eine natürliche Ursache hatte der Brand vermutlich nicht. Die Feuerwehrleute stießen auf dem Gelände direkt an einem Weg auf eine ganze Sammlung von Flaschen in der Asche.

Von Alexander Beckmann