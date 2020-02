Veranstalter im „Palast“ sollen mehr zahlen

Dreetz

Was wird es künftig kosten, das Dreetzer Gemeindezentrum, den „Palast“, als Veranstaltungsort zu nutzen? Bei ihrer jüngsten Sitzung vertagten die Gemeindevertreter eine Entscheidung.

Die Amtsverwaltung in Neustadt hatte auf ihren Vorschlag hin einen neuen Entwurf der „Satzung zur Überlassung von Räumen der Bürger- und Vereinshäuser“ vorgelegt. Neu darin war vor allem die Unterscheidung, ob es sich um gesellschaftlich oder wirtschaftlich motivierte Veranstalter handelt und ob sie aus dem Ort oder von außerhalb stammen.

Noch sind alle gleich

Bisher galt für alle der gleiche Satz von 200 Euro pro Tag für den großen Saal und 50 Euro pro Tag für die Gaststätte. „Wir haben diskutiert, wie wir das gerechter gestalten können“, erinnerte Gemeindevertreter Martin Petras. „Weil eine Großveranstaltung etwas anderes ist als eine Familienfeier.“

Der Vorschlag der Amtsverwaltung sah nun vor, die Miete für Auswärtige und für Unternehmen auf 300 bis 400 Euro für den Saal und 100 bis 200 Euro für die Gaststätte anzuheben. Professionelle Veranstalter hätten zudem die Betriebskosten übernehmen müssen.

Vorschlag: Abgabe für jede Eintrittskarte

Zufrieden zeigten sich die Gemeindevertreter mit diesem Ansatz allerdings nicht. Bürgermeister Bernd Schindler plädierte dafür, zusätzlich zu einem Grundbetrag von beispielsweise 300 Euro einen Anteil für jede verkaufte Eintrittskarte zu verlangen. Das habe sich schon in der Vergangenheit bewährt.

Dem schlossen sich die anderen Gemeindevertreter grundsätzlich an. Kerstin Fabisch erklärte allerdings: „Ich finde die 300 Euro für ortsansässige Organisationen und Firmen ziemlich hoch.“ Sie stand damit nicht allein. Die Versammlung einigte sich darauf, es bei den bisherigen 200 Euro für den Saal zu belassen, aber zugleich bei professionellen Veranstaltungen einen Zuschlag je nach Teilnehmerzahl festzulegen. „Und wir machen uns noch Gedanken über die Betriebskosten“, stellte der Bürgermeister klar.

Entscheidung wird am 12. März erwartet

Die Verwaltung in Neustadt soll die Satzung nun entsprechend überarbeiten. Bei der Sitzung am 12. März will sich die Gemeindevertretung erneut mit dem Thema befassen.

Von Alexander Beckmann