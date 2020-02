Vorwürfe gegen Putenhaltung in Lohm

Lohm

Die Initiative „Tierfabriken Widerstand“ erhebt in einer Pressemitteilung neue Vorwürfe gegen das Agrarunternehmen „Gut Jäglitz“ aus Roddahn, das unter anderem in Lohm und Roddahn Putenhaltung betreibt. Nach Angaben des Tierschutz-Bündnisses plane das Unternehmen, die Zahl der in Lohm gehaltenen Tiere von derzeit 14.500 auf 39.900 zu steigern. Mehr Stallfläche solle es dafür aber nicht geben. Stattdessen habe das „Gut Jäglitz“ vor, von der Putenmast auf die Putenaufzucht mit entsprechend kleineren Tieren umzusteigen.

Als Pressesprecher von „ Tierfabriken Widerstand“ moniert Leo Bohns „zynisches Kalkül“. Das Vorhaben werde „ohne Beteiligung der Öffentlichkeit“ verhandelt. Bohns erwartet: „Die Belastungen für Mensch, Tier und Natur werden durch die Ausweitung jedenfalls steigen.“

Betreiber: Keine Umstellung geplant

Der Geschäftsführer von „Gut Jäglitz“ Thomas Storck zeigte sich auf Anfrage überrascht von den aktuellen Vorwürfen. Einen konkreten Anlass dafür könne er nicht erkennen. Von neuen Plänen seines Unternehmens könne keine Rede sein. „In Lohm haben wir seit 2010 eine Doppelgenehmigung.“ Die damals errichteten Ställe seien von vornherein auf die Haltung von 14.500 Hähnen oder 39.900 Küken ausgelegt worden.

Darauf und auf den Zeitpunkt der angeblich geplanten Umstellung geht „ Tierfabriken Widerstand“ in seiner Pressemitteilung allerdings nicht ein.

Thomas Storck betont, dass es derzeit keine Bestrebungen gebe, von der einen Produktionsvariante auf die andere umzuschwenken. „Da ändert sich nichts. Das möchte ich nicht und das werde ich nicht.“

„Gut Jäglitz“ seit Jahren im Fokus

Die Putenställe in Lohm und vor allem in Roddahn sind seit Jahren Thema bei den Gegnern landwirtschaftlicher Großanlagen. In Roddahn erhob eine Bürgerinitiative bereits kurze Zeit nach dem Produktionsstart Vorwürfe: unter anderem wegen Geruchsbelästigungen und dem Umgang mit Putenmist.

Ende 2018 startete die Bürgerinitiative eine Petition „Zur sofortigen Schließung der Roddahner Putenmast“. Es gab Demonstrationen, Plakate, Unterschriftensammlungen, Anzeigen bei der Polizei. Roddahn wurde Thema der Landespolitik.

Mitte 2019 bestätigte das Oberverwaltungsgericht die Rechtmäßigkeit einer nachträglichen Anordnung des Landesamtes für Umwelt vom Dezember 2016 zur Verringerung der Geruchsbelastung durch die Stallanlagen. Man arbeite an der Umsetzung der Auflagen, heißt es aus dem „Gut Jäglitz“.

Das überregional aktive Bündnis „ Tierfabriken Widerstand“ greift die bisherigen Proteste nun auf und empfiehlt die weitere Vernetzung mit der örtlichen Bürgerinitiative.

Von Alexander Beckmann