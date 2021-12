Neuer Amtsdirektor, neuer Bürgermeister und ein neues Freibad – das Jahr 2021 in Neustadt

JANUAR

Tagelang brennt in Bartschendorf eine landwirtschaftliche Lagerhalle. *** Mit dem Abriss des Städtebahnhofs in Neustadt endet eine 120-jährige Eisenbahngeschichte. *** Auf einer Fläche nahe der Homburg-Schule soll ein Seniorenwohnprojekt möglich werden. *** Die Breddiner starten per Haushaltsbeschluss die Planung für einen Kita-Neubau auf einem alten Wasserwerksgelände. *** Für die Schwarzwasser-Brücke liegt die Schlussrechnung vor: Aus 160.000 wurden fast 350.000 Euro.

FEBRUAR

In den Gestüten wird der 33-jährige Henning Frevert neuer Landstallmeister. *** In Neustadt wird aus einem alten Klärbecken bis Jahresende ein Regenwasserrückhaltebecken. *** 5000 Euro aus dem Amtshaushalt werden auf 35 Vereine und Gruppen aufgeteilt. *** In Breddin schließt nach 180 Jahren die Bäckerei Schultze.

MÄRZ

Der Landkreis sagt Nein zur Ausweitung von Tempo 30 in Kampehl. *** Der Verein Aktives Neustadt darf das neue Freibad nicht pachten. Betreiber bleibt die Stadt. Der Verein bringt sich trotzdem weiterhin ein. *** Am Neustädter Bahnhof entsteht eine erste Ladesäule für Elektroautos.

APRIL

Vor einem Discounter steht eine Bushaltestelle an einem zu gefährlichen Platz. Sie soll umgesetzt werden. *** Für die Zernitzer Dorfkita steht fest: In diesem Jahr sollen viele weitere Räume modernisiert werden. *** Der alte Zernitzer Bahnhof steht erneut zum Verkauf.

MAI

Für die Dosse-Brücke am Gestüt wird sich für eine kurzfristig umzusetzende Notreparatur entscheiden. *** Von Michaelisbruch zur Landesstraße wird eine direktere Straße durch den Wald angelegt. *** Gutspark Plänitz: Laut Oberverwaltungsgericht wurden Normen im B-Planverfahren nicht eingehalten. Was das für einen bereits erfolgten Hausbau bedeutet, bleibt unklar. *** Lennart Kluge wird neuer Hüffermann-Geschäftsführer.

JUNI

Die neue Dreetzer Theatergruppe feiert Premiere mit „Der Räuber Hotzenplotz“. *** Das Solarparkprojekt Plänitz wird abgelehnt.

JULI

In Sieversdorf hat der Bewohner des früheren Bahnhofs das Areal in einen Kulturgarten umgewandelt. Er lädt zu Lesungen ein. *** In Lohm verfilmen Studenten der Film-Uni Potsdam eine Rilke-Novelle. *** Gegen Zahlung von Geldstrafen und Rückzahlung von fragwürdig erlangten Prämien stellt die Staatsanwaltschaft Neuruppin die Ermittlungen gegen drei leitende Beschäftigte der Amtsverwaltung ein. *** Die 12. Schöller-Festspielefinden nicht mehr in Kampehl, sondern wieder in Neustadt statt.

AUGUST

Petra Leukert ist neue Pfarrerin in Breddin. Einem Willkommensgottesdienst folgt im Oktober die offizielle Einführung. *** Ein neues Wohngebiet wird an Neustadts Wildeshauser Straße erschlossen. *** In Breddin wird eine neue Klimaschutzgruppe aktiv. *** Der MC Dreetz ist erstmals Gastgeber für die ADAC MX Masters.

SEPTEMBER

In Dreetz geht ein Mobilfunkmast in Betrieb. *** Bei den Hengstparaden wird an deren Anfang von vor genau 100 Jahren erinnert.

OKTOBER

Die Sparkasse verkündet das Ende ihres Geldautomaten in Breddin und begründet das mit rückläufigen Nutzerzahlen – wobei die laut frustrierten Einwohnern angesichts wochenlang inaktiver Geräte kaum anders sein konnten. *** Richtfest fürs Zernitzer Sporthaus. Coronabedingt ausgefallen, sollen dort 70 Jahre Sportverein, 110 Jahre Feuerwehr und 60 Jahre Volkssolidarität 2022 nachgefeiert werden.

NOVEMBER

2020 ausgefallen, startet beim MC Dreetz wieder das Winterenduro. *** Stadtverordnete diskutieren: Statt eine neue Kita für Neustadt zu bauen, soll weiter in die bisherigen Standorte investiert werden.

DEZEMBER

In Breddin werden Unterschriften für Radwege gesammelt. *** Zwei Mal 850 Gäste sehen die Weihnachtsgala in der Lindenau-Halle. Doch das CSI-Springreitturnier wird für den Januar abgesagt.