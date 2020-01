Neuer Stammtisch für alle Dreetzer

Dreetz

Dreetz hat mit den Gemeindeteilen rund 1200 Einwohner. Aber selbst der „Urdreetzer“, der seit 70 Jahren in Dreetz lebt, kennt nicht alle Bewohner oder weiß was in Dreetz so los ist. Daher hat der Förderverein des Ortes den Bürgerstammtisch ins Leben gerufen. Darüber informiert jetzt Heike Albrecht vom Förderverein.

Der erste Stammtisch erfolgte demnach vorigen Freitag im Gemeindezentrum. „22 interessierte Dreetzer Bürger lernten sich erstmal gegenseitig kennen, und dann gab es Infos zu Dreetz und zur Arbeit des Fördervereins“, berichtet Heike Albrecht: „Der Bürgerstammtisch hat keinen festen Fahrplan. Ziel ist es, die Bürger zusammenzubringen und zu informieren.“

Auch die Gemeindesitzungen bieten Mitsprachemöglichkeiten

Die Schwerpunkte beim ersten Stammtisch waren laut Heike Albrecht die großen Projekte in Dreetz, darunter natürlich der geplante Dorfladen und der Umbau des Gemeindezentrums.

Zudem wurde die Arbeit der Gemeindevertretung besprochen. Hier wurden alle Bürger einmal mehr auch zu dem öffentlichen Teil der Sitzungen eingeladen, um das Gemeindebild mitzugestalten und besser informiert zu werden.

Feuerwehr , Sportverein und Motocrosser feiern

„Auch ging es darum zu erklären, wie beispielsweise ein Vereinsfest, der Weihnachtsmarkt oder Silvesterball organisiert und durchgeführt wird, um einfach mal zu zeigen, wie viel Arbeit so etwas auch macht und das Hilfe jederzeit willkommen ist“, sagt Heike Albrecht mit Blick auf so einige Höhepunkte, die auch in diesem Jahr wieder anstehen. Dabei werden in Dreetz gleich mehrere Vereinsjubiläen gefeiert: 112 Jahre Dreetzer Feuerwehr, 40 Jahre SV Dreetz und 30 Jahre MC Dreetz.

Der Bürgerstammtisch werde angesichts dessen „wandern“, um auch den Vereinen die Möglichkeit zu geben, sich und ihr Jubiläum vorzustellen, und – wenn nötig – noch Verbündete zu suchen.

Der nächste Stammtisch findet am Freitag, 21. Februar, ab 19 Uhr im Gerätehaus der Feuerwehr Dreetz statt.

Von MAZ-Online