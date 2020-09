Neustadt

Das Bistro im Wasserturm am Neustädter Bahnhof hat nach rund anderthalb Jahren Leerstand neue Betreiber. Die Neueröffnung ist am Donnerstag. Ab 10 Uhr empfangen Kathleen Krysmanski und Danielo Marutschke ihre Gäste. Zur Begrüßung gibt es für jeden Gast ein Glas Sekt oder Orangensaft. Wer sich an diesem Tag aus der kleinen, aber feinen Speisekarte ein Hauptgericht bestellt, bekommt das Dessert gratis dazu.

Jahrelange Berufserfahrung

Danielo Marutschke lebt seit fünf Jahren in der Pferdestadt. Der gebürtige Meißener ist gelernter Koch und hat deutschlandweit Erfahrungen sammeln können. „Ich hab schon in Leipzig, Dresden und in einigen Seebädern an der mecklenburger Ostseeküste gekocht“, sagt Danielo Marutschke.

Das Bistro am Wasserturm eröffnet in Neustadt am 1.Oktober. Quelle: André Reichel

Seit er nach Neustadt kam, arbeitete der 39-jährige als Koch im dortigen Parkhotel. Als die Küche coronabedingt schloss, wechselte Danielo Marutschke ins Hotel am Untersee in Bantikow. Dort lernte er Kathleen Krysmanski kennen und lieben. Die 36-jährige Zernitzerin ist gelernte Hotelfachfrau und arbeitete 19 Jahre lang im Bantikower Hotel am Untersee. Zusammen schmiedeten sie Pläne für die Zukunft, auch in beruflicher Hinsicht. „So entschlossen wir uns, das Bistro zu übernehmen“ sagt Danielo Marutschke. Nach mehrwöchiger Renovierung und Umgestaltung wollen sie nun ab Donnerstag durchstarten. Offen ist montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr.

Business-Lunch ab 10 Uhr

Täglich können die Gäste von 10 bis 13 Uhr beim Business-Lunch aus zwei Hauptgängen wählen. Dazu gibt es eine Vorspeise, bestehend aus einer Suppe oder Salat. Das Speiseangebot wiederholt sich nach zwei Wochen. Wer möchte, kann auch nur eine Vorspeise oder den Hauptgang nehmen. Vorbestellungen sind per E-mail oder telefonisch möglich.

Ab 13 Uhr gibt es im Bistro im Wasserturm Speisen à la carte. Aus sechs Gerichten können in diesem Zeitraum die Gäste wählen. Zudem gibt es selbst gebackenen Kuchen, leckere Waffeln und Eisbecher.

Auch einen Cateringservice gibt es

An zwei Wochenenden im Monat bietet das Paar auch für Feiern feinen Cateringservice rund um Neustadt an. „Bei uns kann aber auch gefeiert werden“, so Danielo Marutschke. Bis zu 20 Personen haben im Bistro Platz. Telefon: 033970/ 573961 oder E-mail: bistro-im-wasserturm@gmx.de

