Neues Zernitzer Dorfzentrum ist fertig

Zernitz

So hatten die Zernitzer sich die Eröffnung ihres neuen Dorfzentrums wahrscheinlich nicht vorgestellt. In ganz kleiner Runde übergab Susanne Rand von der Bauverwaltung des Amtes Neustadt am Donnerstag die Schlüssel an Bürgermeisterin Sigrid Schumacher. Ein Schluck Sekt, ein kurzer Rundgang, fertig.

Susanne Randt von der Neustädter Bauverwaltung (l.) übergab Bürgermeisterin Sigrid Schumacher die Schlüssel zum neuen Veranstaltungsraum an der Feuerwehr. Quelle: Alexander Beckmann

„Wir wollten es eigentlich ganz anders machen“, versicherte Sigrid Schumacher, die Planern, Baufirmen, Verwaltungsleuten und allen Beteiligten gern persönlich gedankt hätte. Doch das für den kommenden Sonnabend geplante Familienfest muss wegen der Corona-Epidemie bis auf weiteres verschoben werden.

Eine Großinvestition für Zernitz-Lohm

Dabei wäre dem Bau eine ordentliche Feier durchaus angemessen. Schließlich handelt es sich um das vermutlich größte Vorhaben in der Geschichte der Doppelgemeinde Zernitz-Lohm. Seit dem Baubeginn im Januar 2019 flossen über 612.000 Euro in das Projekt. Die Kommune brachte allein 153.000 Euro davon auf. Den Rest übernahm das Leader-Programm der EU.

„Das ist eine Riesensumme“, findet auch die Bürgermeisterin. „Aber wer sich hier umsieht, wird merken, dass es sich gelohnt hat.“

Veranstaltungsanbau und Stallgebäude

Zwei wesentlich Bestandteile prägen das Dorfzentrum. Da ist zum einen der neue Veranstaltungsanbau an der Feuerwehr. Er bietet neben einem knapp 80 Quadratmeter großen Saal großzügige Sanitäranlagen, die künftigen Veranstaltungen auf dem Gelände sicherlich zugutekommen werden.

Auch Hausmeister Wilfried Schütz verfügt jetzt über einen praktischen Werkstattraum. Quelle: Alexander Beckmann

Der andere Schwerpunkt des Baus waren die beiden historischen Stallanlagen auf dem Hof des benachbarten Dorfkindergartens. Die fast schon verfallenen Gemäuer beherbergen nun zusätzliche Räume für die Kita wie die Kinderküche, Abstellflächen, eine Werkstatt für Hausmeister Wilfried Schütz, einen Treff für die örtliche Männerrunde und weitere Sanitäranlagen vor allem für die Kinder.

Zumindest die Kita-Kinder dürfen schon turnen

Besonderes Highlight ist aber zweifellos der große Übungsraum für alle jungen und alten Sportler im Dorf. Die historische Stallarchitektur und die modernen Elemente wie Fußboden, Heizung, Beleuchtung, Dachfenster schaffen einen wirklich ganz speziellen Ort.

Viele Elemente erinnern noch an die frühere landwirtschaftliche Nutzung. Quelle: Alexander Beckmann

Mit seiner Eröffnung einfach noch abzuwarten, bis das Feiern wieder möglich ist, kam für Bürgermeisterin Sigrid Schumacher nicht in Frage. „Wir haben hier in der Kita 22 Kinder, die jetzt mit Sondergenehmigung betreut werden. Wenn der Sportraum nun schon fertig ist, dann sollen die Kinder ihn auch nutzen können.“ Kita-Leiterin Henriette Silkinat betont: „Für uns ist das wichtig.“

Die beiden alten Stallgebäude an der Kita nehmen nun ganz neue Funktionen auf. Quelle: Alexander Beckmann

Der Zernitzer Dorfkindergarten betreut regulär 65 Mädchen und Jungen bis zum Schulalter. Alle, die in ihren Familien betreut werden können, bleiben aktuell wegen der Corona-Epidemie aber zu Hause.

Vereine und Familien demnächst willkommen

Eigens für das neue Dorfzentrum hat die Gemeinde Zernitz-Lohm übrigens ihre Nutzungssatzung angepasst. Die um das Zernitzer Dorfzentrum ergänzte Fassung, die nächste Woche im Amtsblatt des Amtes Neustadt veröffentlicht werden soll, legt unter anderem die Nutzungsgebühren fest. Je nach Veranstalter – Feuerwehr, Vereine, Privatpersonen und so weiter – fallen sie unterschiedlich aus. „Wenn Freunde hierher zum Feiern kommen – gerne“, sagt Sigrid Schumacher. „Aber wir wollen keine Konkurrenz zu Gaststätten sein.“

Neben der Fahrzeughalle der Feuerwehr gibt es nun einen befestigten Parkplatz. Quelle: Alexander Beckmann

Von Alexander Beckmann