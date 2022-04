Neuhof

Auf einem Grundstück in Neuhof (Amt Neustadt) geriet am Montag gegen 15.30 Uhr ein Stapel Holzscheite von zirka drei Kubikmeter in Brand. Der Eigentümer versuchte erst selbst, den Brand zu löschen. Weil dies misslang, informierte er die Feuerwehr. Das teilte die Polizei mit.

Lesen Sie auch OPR-Feuerwehren üben für Waldbrand

Bislang ist noch unklar, wie es zu dem Feuer kam. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.

Von MAZonline