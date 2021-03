Neustadt: Bühne ohne Künstler in Olafs Werkstatt und kein Ende in Sicht

Neustadt

Zum Jahrestag des ersten Coronaverdachts in Neustadt steht auf Olaf Krauses Kleinkunstbühne (Olafs Werkstatt) noch immer alles still. „Bloß gut, dass das nicht das ganze Jahr so war“, sagt der Werkstatt-Inhaber. Aber die vergangenen knapp Monate, so lange darf er schon keine Kultur mehr anbieten, haben ihm zugesetzt.

Die Künstler stehen in den Startlöchern

„Die Leere macht mir zu schaffen“, sagt er. Ohne seine Künstler fühlt er sich eben nicht wohl. Und die stehen in den Startlöchern, warten auf einen Anruf, um endlich wieder auftreten zu können. Comedy, Konzerte, Shows sollen die Werkstatt wieder mit Leben erfüllen.

Einen Starttermin will Olaf Krause aber noch nicht anvisieren. Dazu ist ihm die Situation zu ungewiss. Er hofft auf den Sommer, vielleicht schon den Frühling. „Wir könnten sofort starten“, sagt er und ist seinen Gästen dankbar, dass sie ihn in den vergangenen Monaten unterstützt haben, indem sie Essen bei ihm bestellt, Gutscheine oder Eintrittskarten gekauft haben.

Neustädter plant schon für 2022

Viele Gäste haben ihre für Veranstaltungen im Jahr 2020 gekauften Karten nicht zurückgegeben. „Wir versuchen, alles, was ausgefallen ist, unterzubekommen“, sagt der Bühnenchef. Viele Veranstaltungen legt er aber schon jetzt lieber ins Jahr 2022.

Trotz Lockdown ist die Werkstatt täglich besetzt. Eine Mitarbeiterin ist in der Küche und die andere nimmt Anrufe an und kümmert sich um das Drumherum. „Wir bekommen viele Anrufe wegen Veranstaltungen“, sagt Krause. „Und wir sind immer erreichbar“, fügt er an.

Lesen Sie auch Neustadt: In Olafs Werkstatt gibt es trotz Corona-Quarantäne Musik und Programm

Von Sandra bels