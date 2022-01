Neustadt

Bei einem Streit ist am Samstag um 11.15 Uhr in der Neustädter Bahnhofstraße ein Mann verletzt worden. Ein 30-jähriger Neustädter musste wegen einer Schnittverletzung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Er war an einer Tankstelle vorbeigelaufen, als ein bislang unbekannter Mann aus dem Gebäude trat und einen Streit mit ihm begann. Offenbar kannten die beiden Männer sich, teilte die Polizei mit. Bei der körperlichen Auseinandersetzung soll ein Messer zum Einsatz gekommen sein, welches dem 30-jährigen Neustädter gehört. Das Messer konnten Beamte am Tatort sicherstellen.

Der Täter flüchtete und konnte in der Nähe nicht mehr ergriffen werden.

Von MAZonline