Neustadt

Eine 33 Jahre alte Radfahrerin ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Neustadt verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 5.45 Uhr, als eine bislang unbekannte Autofahrerin vom Ihlenweg nach rechts in die Bahnhofstraße abbog.

Dabei stieß der Wagen mit der 33-Jährigen zusammen, die nach Angaben der Polizei auf dem Radweg neben der Bahnhofstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung fuhr. Nach dem Unfall stieg die Autofahrerin aus und nahm Kontakt zur Radfahrerin auf. Danach verließ sie den Unfallort.

Ein bei der Radfahrerin durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Konsum von Amphetaminen. Die Frau übergab ein Überraschungsei mit weißem Pulver an die Beamten, welches sichergestellt wurde.

Eine Blutprobe wurde ihr daraufhin von einem Arzt entnommen.

Von MAZonline