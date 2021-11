Neustadt

Ein 34-jähriger Kasache ist in der Nacht zu Dienstag von mehreren Personen in der Neustädter Bahnhofstraße angegriffen und mit einem Messer verletzt worden. Der Mann wurde außerdem geschlagen und getreten.

Um 1.50 Uhr wählte der Verletzte den Notruf. Die Angreifer sollen von ihm Geld gefordert haben. Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen ins Krankenhaus. Zuvor war er im Rettungswagen versorgt worden.

Verdächtige im Zug am Bahnhof Neustadt entdeckt

Die Polizei entdeckten dann am frühen Morgen am Bahnhof in Neustadt in einem Regionalzug nach Berlin fünf Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 15 bis 18 Jahren, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-jährigen Wusterhausener und vier Jugendliche im Alter von 15, 16 und 17 Jahren aus Berlin, teilte die Polizei mit.

Die Tatwaffe konnte aber nicht bei ihnen gefunden werden. Die Fünf wurden erkennungsdienstlich behandelt und erhielten rechtliches Gehör, informierte die Polizei weiter.

Die Ermittlungen der Beamten dauern an.

