Neustadt

Könnte die Neustädter Schulstraße vielleicht doch zu einem richtigen, bei jedem Wetter problemlos nutzbaren Verkehrsweg werden? Eine Prüfung dieser Frage beantragten jetzt die Linken in der Stadtverordnetenversammlung. Sie erhielten dabei die Unterstützung anderer Kommunalpolitiker.

Die knapp 1,7 Kilometer lange Schulstraße verbindet in Neustadt Schulgelände und Sportplatz im Nordwesten mit Feuerwehr und Köritzer Straße im Südosten. Zum größten Teil handelt es sich bei der Schulstraße nur um einen unbefestigten Sandweg, der vor Jahren durch einen asphaltierten Radweg ergänzt wurde. Er markiert über eine lange Strecke sozusagen den Neustädter Stadtrand. In jüngerer Vergangenheit rückte mit neuen Wohngebieten die Bebauung allerdings immer näher.

Kürzere Wege für alle in Neustadt

Die Neustädter Linken gehen davon aus, dass die Schulstraße Potenzial bei der Erschließung neuer Wohngebiete am Stadtrand bietet. In den vergangenen Jahren wurde in dem Bereich viel gebaut. Momentan sind die Grundstücke vor allem über den Vogelsang erreichbar. Mit weiterem Wachstum könnte das zu einem Flaschenhals werden. Die Nachfrage nach Bauflächen sei schließlich ungebrochen.

Zudem stellt die Schulstraße die kürzeste Verbindung von Köritz zu Schule und Sportplatz dar. Ihr Ausbau zu einer richtigen Straße könnte beispielsweise auch der Feuerwehr und dem Rettungsdienst in gewissen Fällen Umwege ersparen.

Vorerst kaum mehr als eine Idee

„Wir haben das in der Fraktion schon öfter besprochen“, berichtet der Fraktionsvorsitzende der Neustädter Linken Alexander Blocks. Das habe letztlich zu dem jetzigen Antrag geführt. „Wir wollen Neustadt ja entwickeln.“

Die Stadtverordneten fällten bei ihrer jüngsten Sitzung keinen formalen Beschluss zum Straßenbau. „Wir stehen noch ganz am Anfang“, sagt Alexander Blocks. „Das muss langfristig geplant werden. In den nächsten Monaten werden wir in der Stadtverordnetenversammlung darüber reden.“

Verwaltung muss Fakten liefern

Die Amtsverwaltung wurde beauftragt, die dafür nötigen Fakten zu liefern. Ein wichtiger Punkt dabei sind sicherlich die Aussichten auf die Finanzierung so eines Vorhabens. Dazu sind ganz grundsätzliche Fragen zu klären: Entspräche beispielsweise der Ausbau der Schulstraße einer Neuerschließung? Dann müssten die Anlieger laut Satzung der Stadt 90 Prozent der Kosten tragen. Will man das? Ist es überhaupt realisierbar?

„Der Antrag ist als Idee zu sehen, die diskutiert werden muss“, schätzt auch Bürgermeister Karl Tedsen (CDU) ein. Sobald die Verwaltung dazu Daten und Konzepte bereitstellen kann, würden sich im ersten Schritt die Fachausschüsse der Stadtverordnetenversammlung mit dem Thema befassen. Dann müsse man weitersehen.

Von Alexander Beckmann