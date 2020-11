Neustadt

Auf eine Anfrage des Neuruppiner Bundestagsabgeordneten Sebastian Steineke ( CDU) hatte die Deutsche Bahn dieser Tage erklärt, dass mit dem dichteren ICE-Takt zwischen Berlin und Hamburg ab dem Fahrplanwechsel im Dezember „zusätzliche Beeinträchtigungen des RE2 nicht zu erwarten“ seien.

Neustadts Bürgermeister bleibt skeptisch

Der Neustädter Bürgermeister und Amtsausschussvorsitzende Karl Tedsen ( CDU) macht aus seiner Skepsis allerdings keinen Hehl. „Diese Antwort ist nicht zufriedenstellend“, betonte Tedsen gegenüber der MAZ. Die knappen Aussagen der Bahn seien seiner Auffassung nach nicht geeignet, Sorgen um die Zukunft des Regionalverkehrs in Richtung Berlin auszuräumen.

Anzeige

Tedsen geht weiterhin davon aus: „Mehr Züge auf den vorhandenen zwei Gleisen werden nicht ohne Folgen bleiben.“ Schließlich bestünden schon jetzt durchaus Beeinträchtigungen für die Odeg-Züge. Zudem seien ja auch ­Güterzüge auf der Strecke unterwegs.

Einladung an Bahn oder Odeg besteht weiter

Zugleich befürchtet der Neustädter Bürgermeister, dass das Mehr an Schnellverkehr den seit Jahren geforderten Ausbau der Regionalverbindung Wittenberge-Berlin – beispielsweise in Form eines Halb-Stunden-Taktes oder zusätzlicher Spätverbindungen – in weite Ferne rücken lässt.

Karl Tedsen kündigt an, als Vorsitzender des Amtsausschusses an seiner Einladung von Vertretern der Bahn beziehungsweise des Regionalbahnbetreibers Odeg festzuhalten. Thema im Amtsausschuss wären dann vor allem die Aussichten auf eine Ertüchtigung der Bahnstrecke für den zusätzlichen Verkehr.

Von Alexander Beckmann