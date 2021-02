Neustadt

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass mit dem ersten Spatenstich der Umbau der Neustädter Prinz-von-Homburg-Schule begann. Das Erscheinungsbild des Gebäudes hat sich seitdem deutlich verändert. Während im südlichen Teil der coronabedingt eingeschränkte Schulbetrieb weiterlief, wurde die nördliche Hälfte des Dreigeschossers komplett entkernt und um einen Anbau ergänzt.

Im Innern sind die Veränderungen noch gravierender. Wände verschwanden, neue kamen hinzu. Entlang der Ostseite zeichnet sich inzwischen die neue Haupthalle der Schule mit ihren Aufgängen und ihren zu den Innenhöfen offenen Glasfronten ab.

Neustädter Schule gewinnt vor allem innen

Schon lässt sich neue Großzügigkeit erahnen. Die Halle, die sich künftig über die gesamte Länge des Gebäudes erstrecken soll, beseitigt ein großes bisheriges Manko des Hauses: Künftig werden alle Räume auf den drei Etagen auf deutlich kürzeren Wegen zugänglich sein.

Drinnen lassen sich schon die neue große Halle und die künftigen Aufgänge erahnen. Quelle: Alexander Beckmann

Wände und Decken haben ihre endgültige Form weitgehend erreicht. Stück für Stück schließt sich der Rohbau. Die Montage der neuen Fenster ist deutlich fortgeschritten. Die Montage der Fassade aus blauen Keramikelementen wird sich anschließen. „Die Dachausführung beginnt am Montag“, kündigt Architekt Hubertus Eilers an und ergänzt: „Wir sind jetzt auch bei den technischen Installationen.“

Aktuell ein klein wenig im Rückstand

Auf der Baustelle kann man kaum treten, so viele Handwerker und Fahrzeuge sind dort unterwegs. Hubertus Eilers sähe offenbar gerne noch mehr Trubel. „Durch den Wintereinbruch haben wir einige Wochen verloren“, berichtet er. „Der ganze Bau war durchfroren.“ Erst nach und nach komme die Arbeit wieder richtig in Gang. Dabei lief es bisher so gut. „Der Terminplan gilt noch immer“, versichert der Architekt. „Aber wir stehen unter Druck.“

Auf der Baustelle herrscht intensiver Betrieb. Ab Montag soll das neue Dach installiert werden. Quelle: Alexander Beckmann

Denn das Ziel ist längst festgelegt: Mit Beginn des neuen Schuljahres 2021/22 im Spätsommer sollen die rund 700 Schüler und ihre Lehrer den ersten neu gestalteten Gebäudeteil in Besitz nehmen können. 36 moderne Räume stünden ihnen dort zur Verfügung. Das würde die Platzsituation für den dann hoffentlich wieder normal laufenden Unterricht deutlich entspannen. Auch auf einige der Ausweichräume außerhalb des Schulgeländes könnte verzichtet werden.

Schulhof hat gute Aussichten

„Der Containerbau auf dem Schulhof muss ja auch wieder weg“, sagt Susanne Randt, die als Hochbauexpertin der Amtsverwaltung den Schulumbau begleitet. Denn inzwischen befinden sich die Vorbereitungen der Schulhofgestaltung auf der Zielgeraden. „Momentan akquirieren wir noch Fördermittel für die Außenanlagen. Das sieht recht positiv aus.“ Vor allem die Grundschüler, die künftig im neugebauten Teil des Schulhauses untergebracht sein werden, sollen möglichst bald nach dem Umzug Möglichkeiten für Spiel und Bewegung erhalten. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die verbesserte Verkehrsführung auf dem Gelände: mehr Abstand zwischen Schulbussen und Pausenareal.

Was das Gebäude selbst betrifft – auch für den abschließenden zweiten Bauabschnitt sind inzwischen alle Bauleistungen in Auftrag gegeben. In knapp zwei Jahren will das Amt Neustadt schließlich damit fertig sein.

Baukosten entsprechen den Erwartungen

Finanziell bewegt sich dieses größte Investitionsvorhaben in der Geschichte des Amtes bisher im erwarteten Rahmen. Die Angebote der Baufirmen entsprachen den Erwartungen oder bewegten sich zum Teil sogar etwas darunter. „Die reinen Baukosten betragen aktuell gut 9,8 Millionen Euro“, erklärt Susanne Randt. „Wir liegen also ungefähr 100.000 Euro unter dem Plan.“

Das allerdings kann sich bei einem Projekt dieser Größenordnung ganz schnell ändern. Das haben die Neustädter Bauherren schon erfahren. „Wir haben Mehraufwand beim Innenputz“, berichtet Susanne Randt. Ursprünglich sei es geplant gewesen, die Innenwände nur da neu zu verputzen, wo es unumgänglich ist, und ansonsten auf Ausbesserungen zu setzen. Doch dann habe sich bei Untersuchungen gezeigt, dass der alte Putz geringe Spuren von Asbest enthält. „Das ist wohl bei vielen Bauten aus DDR-Zeiten so.“ Heute gelten strengere Normen. „Also wird der Innenputz jetzt komplett erneuert.“

Das Baustellenschild zeigt, wie sehr sich die Neustädter Schule verändern wird. Quelle: Alexander Beckmann

An anderer Stelle sollen Einsparungen gleich in bessere Ausstattung investiert werden. So wird nun auf größeren Bodenflächen in den neuen Fluren Kunststein statt des ursprünglich geplanten Linoleums verbaut. Das erhöhe die Haltbarkeit, sagt Architekt Hubertus Eilers und versichert: „Wir halten das aber innerhalb des Kostenrahmens.“

Von Alexander Beckmann