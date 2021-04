Neustadt

Die Neustädter Stadtverordneten schlossen sich am Montag einem erneuten Antrag der Linksfraktion zur Verkehrssicherheit in der Köritzer Straße an. Bereits im Sommer 2020 hatten Linke und CDU auf eine zeitweise kritische Situation am Edeka in der Bahnhofstraße und am Norma in der Köritzer Straße hingewiesen. Die Amtsverwaltung fragte daraufhin bei der Verkehrsbehörde des Landkreises nach, ob Tempolimits denkbar seien. Das verneinte die Behörde im Herbst.

Neustädter Verwaltung soll nochmal ran

Die Linksfraktion will sich damit nicht begnügen. „Dies ist aus unserer Sicht keine ausreichende Erfüllung des Auftrages“, stellt sie klar. Auch Bürgermeister Karl Tedsen (CDU) erklärt: „Man muss sagen, dass die Amtsverwaltung den ursprünglichen Handlungsauftrag nicht umgesetzt hat.“

Die Linke regt nun an zu prüfen, ob sich die Bushaltestelle am Norma nicht nach Süden verlegen ließe, um die Situation am Markt zu entspannen. „Durch die Verlegung der Haltestelle hinter die Fußgängerampel ist genügend Platz gegeben, um den Bus außerhalb der Fahrbahn halten zu lassen.“ Die Stadtverordneten billigten diesen Vorschlag. Seine Realisierbarkeit muss nun untersucht werden.

Von Alexander Beckmann