Neustadt

Das neue Corona-Testzentrum in Olafs Werkstatt in Neustadt wird kräftig nachgefragt. Zu Spitzenzeiten lassen sich dort an einem Tag 50 Menschen testen, teilte die Neustädter Amtsverwaltung mit. Im Durchschnitt seien es 30 Menschen pro Tag.

Gute Zusammenarbeit mit dem Amt Neustadt (Dosse)

Anfang Februar war die Corona-Teststelle in Betrieb genommen worden. Dienstags bis sonntags von 16 bis 20 Uhr nimmt Susanne Ewert im Auftrag des DRK-Kreisverbandes Antigen-Schnelltests vor – kostenlos und mit offizieller Zertifizierung des Testergebnisses.

Susanne Ewert habe sich sehr für die gute Zusammenarbeit mit dem Amt Neustadt und dem Bürgermeister André Stimm bedankt, teilte die Verwaltung weiter mit. „Auch wir vom Amt Neustadt (Dosse) bedanken uns recht herzlich für diesen Einsatz.“

Von MAZonline